ندوة بمركز إعلام طنطا عن الشباب ودوره في بناء الوطن

نظم مركز إعلام طنطا بالتعاون مع جامعة طنطا، اليوم الأحد ندوة تثقيفية بعنوان "الشباب وأهمية دوره في بناء الوطن" بكلية التجارة.

جاء ذلك في إطار حملة "تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب" التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان.

وحاضر في الندوة الدكتور حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بمشاركة الدكتور ياسر الجرف، عميد كلية التجارة بـ جامعة طنطا، والدكتور هاني أحمد محاريق، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال كلمته، أكد الدكتور حمدي سعد أن موضوع الندوة يتمحور حول محورين رئيسيين: الوطن والشباب، مشددًا على أنه لا وطن بدون شباب، فهم مستقبل الأمة وعماد نهضتها. كما أوضح أن حب الوطن غريزة فطرية وضعها الله في جميع المخلوقات، وأن بناء الأوطان يقوم على العمل والوعي، حيث لا بد أن يتعلم الشباب كيف يعملون وماذا يعملون.

كما حث الدكتور سعد الشباب على الاهتمام بالعلم، وبذل الجهد، ونبذ التواكل، مستشهدًا بأمثلة من التاريخ الإسلامي لشخصيات بارزة مثل الأئمة والفقهاء الذين كان لهم أثر كبير في بناء الحضارة الإسلامية وهم في سن الشباب.

وشدد على أهمية الحوار بين الشباب وأسرهم ومجتمعهم، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات المغرضة، وضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية وعدم تقليد المجتمعات الغربية في ما يتعارض مع معتقداتنا وديننا. كما أشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في تشكيل وعي الشباب، وتعريفهم بالتحديات التي تواجه الوطن، وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم.

وفي ختام الندوة، تم التأكيد على أن الشباب والعمل هما المفتاح الحقيقي لبناء الأوطان وارتقاء الشعوب، وأن مصر تعتمد على وعي شبابها وجهودهم المخلصة في مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا.

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