في أقل من 24 ساعة، محافظ الغربية يحل أزمة الكهرباء بقرية تفتيش الجميزة

وجه محافظ الغربية، اللواء أشرف الجندي، بسرعة التحرك لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي استمرت لعدة أيام، مؤكدًا أن حياة المواطنين واستقرارهم تأتي على رأس أولوياته.

وفور ورود الشكوى عبر الصفحة الرسمية، تم النزول الميداني لمتابعة المشكلة، حيث تبين أن انقطاع التيار الكهربائي كان نتيجة سقوط عمود جهد متوسط، بالإضافة إلى وجود مديونية كبيرة على قطاع الإنتاج بالبحوث الزراعية بقرية الجميزة، مما تسبب في تأخير إعادة الكهرباء للمنازل التي لا تمتلك عدادات قانونية.

وبناءً على توجيهات محافظ الغربية تم التنسيق الفوري مع الجهات المعنية، حيث تم دفع مقايسات الكهرباء، وتركيب أعمدة جديدة، وبالفعل تمت إعادة التيار الكهربائي للقرية اليوم، لينتهي معاناة الأهالي في أقل من 24 ساعة من تلقي الشكوى.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تعمل بكل طاقتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحلول المستدامة، ومشيرًا إلى أن ملف تقنين أوضاع الكهرباء يأتي ضمن خطة المحافظة لضمان توفير الخدمات بشكل قانوني وآمن لكافة القرى والمراكز.

كما وجّه اللواء أشرف الجندي الشكر لأهالي القرية على تعاونهم في استكمال الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

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