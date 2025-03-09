أثناء توزيعه تمرا على الصائمين، مصرع تلميذ صدمته سيارة بالغربية

شهدت قرية الخطيب التابعة لقرية بلكيم بدائرة مركز السنطة بـ محافظة الغربية مصرع تلميذ صدمته سيارة نقل، أثناء توزيعه تمرا على الصائمين لحظة الإفطار، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت إشراف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية تلقت إخطارا بورود بلاغ يفيد مصرع طفل صدمته سيارة نقل، أثناء سيرها بعزبة الخطيب التابعة لقرية بلكيم بدائرة مركز السنطة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز ومدينة السنطة، وتبين مصرع طفل يدعى يوسف عبد الحميد موسى أسفل عجلات سيارة نقل، أثناء سيرها بشوارع العزبة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بـ الغربية من إلقاء القبض على السائق، والتحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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