الأربعاء 05 مارس 2025
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رياضة

أحمد فتوح يتعافى من الإصابة ويشارك في مران الزمالك

أحمد فتوح،فيتو
أحمد فتوح،فيتو

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة كأس مصر.

وكان أحمد فتوح غاب عن الفريق في مباراة إنبي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب معاناته من التهابات في الركبة، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي، وفضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي استبعاده من اللقاء الأخير، لتجهيزه بأفضل شكل ممكن للمباريات المقبلة.

وشارك أحمد فتوح في التدريبات التأهيلية والفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي، بعد الاطمئنان على حالته من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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