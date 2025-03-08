السبت 08 مارس 2025
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حوادث

حبس مسجل خطر بتهمة حيازة مواد مخدرة بالفيوم

حبس مسجل خطر بتهمة
حبس مسجل خطر بتهمة حيازة مواد مخدرة بالفيوم، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس مسجل خطر، بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة،  أثناء محاولته ترويجها في قرية مطرطارس بدائرة المركز، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات. 

 

القبض على تاجر بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها

كانت معلومات قد تجمعت أمام الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، من احد المصادر السرية، تفيد بأن مسجل خطر يحوز كمية من المواد المخدرة، وبعتزم الترويج لها بقرية مطرطارس بدائرة المركز، وأثبتت التحريات صحة المعلومات، وتم إخطار اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، الذي أمر بتشكيل مأمورية ضبط للتوجه إلى أماكن تردد المتهم والقبض عليه قبل ترويج بضاعته، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تحت قيادة  الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، وفور ظهور المتهم تم  القبض عليه،  وتبين أنه «سيد.ك» وشهرته «سبرتو» 32 سنة، مقيم بقرية مطرطارس بدائرة المركز، وبحوزته كمية من مسحوق ابيض يرجح أن تكون مادة مخدرة، وكمية من مادة أخري يشتبه في أن تكون مخدر الآيس، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها بقصد الإتجار في المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وتم إحالته إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة سحب عينة من المضبوطات وتحليلها بمعرفة معامل وزارة الصحة، وتولي التحقيق.

 

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