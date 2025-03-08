السبت 08 مارس 2025
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حوادث

سقوط "سبرتو" في قبضة رجال الأمن بتهمة حيازة مواد مخدرة بالفيوم

مركز شرطة سنورس،
مركز شرطة سنورس، فيتو

تمكنت وحدة مباحث مركز سنورس بالفيوم، من القبض على مسجل خطر، بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة،  أثناء محاولته ترويجها في قرية مطرطارس بدائرة المركز، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

القبض علي تاجر بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها

كانت معلومات قد تجمعت امام الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، من احد المصادر السرية، تفيد بان مسجل خطر بحوز كمية من المواد المخدرة، وبعتزم الترويج لها بقرية مطرطارس بدائرة المركز، واثبتت التحريات صحة المعلومات، وتم إخطار اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، الذي أمر بتشكيل مأمورية ضبط للتوجه الي اماكن تردد المتهم والقبض عليه قبل ترويج بضاعته، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتخركة، تحت قيادة  الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، وفور ظهور المتهم تم  القبض  عليه،  وتبين انه «سيد.ك وشهرته سبرتو » 32 سنه، مقيم بقرية مطرطارس بدائرة المركز، وبحوزته كمية من مسحوق ابيض يرجح أن تكون مادة مخدرة، وكمية من مادة أخري يشتبه في أن تكون مخدر الآيس، ومبلغ مالى وهاتف محمول،  وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته لها بقصد الإتجار في المخدرات.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وتم إحالته الي الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة سحب عينة من المضبوطات وتحليلها بمعرفة معامل وزارة الصحة، وتولي التحقيق.

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