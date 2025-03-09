إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق السياحي بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق السياحي القادم من المنيب اتجاه طريق الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان مركز عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقى بلاغًا بانقلاب ميكروباص على الطريق السياحي القادم من المنيب اتجاه طريق الفيوم وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة وانقلابها على الطريق، وأسفر ذلك عن إصابة 6 أشخاص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.