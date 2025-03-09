الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق السياحي بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

 أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق السياحي القادم من المنيب اتجاه طريق الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان مركز عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقى بلاغًا بانقلاب ميكروباص على الطريق السياحي القادم من المنيب اتجاه طريق الفيوم وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة وانقلابها على الطريق، وأسفر ذلك عن إصابة 6 أشخاص.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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انقلاب سيارة ميكروباص مستشفي الفيوم العام مستشفي الفيوم محافظة الفيوم

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