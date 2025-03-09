كاهن كنيسة بأسوان يهدى فانوس رمضان للعاملين بمنطقة آثار أبوسمبل

أهدى القس يوأقيم ثابت، كاهن كنيسة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، فانوس رمضان، للعاملين بمنطقة أبوسمبل الأثرية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وفد الكنيسة يهنئ العاملين بآثار ابوسمبل

وقدم القس يوأقيم ثابت ووفد كنيسة أبوسمبل، التهانى لأشقائهم المسلمين العاملين فى منطقة آثار أبوسمبل، بحضور الدكتور أحمد مسعود، مدير آثار أبوسمبل، وتحت إشراف الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بمحافظة أسوان، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما أهدى كاهن كنيسة أبوسمبل فوانيس رمضان الى العاملين فى قطاعات أخرى بمدينة أبوسمبل، ويعد ذلك التصرف نابع مبادئ المواطنة لأبناء الوطن الواحد، للتأكيد على أنهم من نسيج واحد رافعين لواء الوطن، ومتبادلين روح المحبة والإخاء بينهم أبناء المجتمع الواحد رغم اختلاف دياناتهم.



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