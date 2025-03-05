الأربعاء 05 مارس 2025
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محافظات

إصابة 22 شخصًا في حادث تصادم على الطريق الزراعي بأسوان (صور)

حادث تصادم في أسوان،
حادث تصادم في أسوان، فيتو

وقع حادث تصادم سيارتي ميكروباص، اليوم الأربعاء، بالطريق الزراعي بمركز أسوان، مما أسفر عن إصابة 22 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة إسعاف 

تلقى مدير أمن أسوان إخطارًا بوقوع حادث بالطريق الزراعى بالقرب من الوحدة الصحية لنجع الديسة بقرية الأعقاب التابعة لمركز أسوان، بين سيارة ميكروباص أجرة والأخرى "إسعاف خاص" تابع لإحدى جمعيات تنمية المجتمع.


وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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​ أسوان اسعاف اسوان تصادم امن مستشفي

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