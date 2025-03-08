السبت 08 مارس 2025
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محافظات

حملات مكثفة لتطبيق قرار حظر بيع الألعاب النارية في أسوان (صور)

ضبط وإعدام العاب
ضبط وإعدام العاب نارية فى أسوان

تستكمل الوحدات المحلية بمحافظة أسوان بالتنسيق مع مسئولى ومفتشى مديرية التموين والإدارات الفرعية التابعة لها، وبدعم من شرطة المرافق والأجهزة الأمنية حملاتها اليومية على المحلات والمكتبات، ولمراجعتها والتفتيش عليها للتأكد من تطبيق وتفعيل قرار المحافظ الخاص بحظر بيع وحيازة وتداول الألعاب النارية والمفرقعات بكافة أشكالها للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

تنفيذ تعليمات محافظ أسوان لحظر بيع الالعاب النارية 

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان اللواء الدكتور إسماعيل كمال، وذلك وسط متابعة من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وبإشراف من اللواء أيمن الشريف السكرتير العام.

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملاتها داخل عدد من المناطق السكنية والشوارع المختلفة بالأسواق، والتى شملت السيل والمحمودية والشيخ هارون وعباس فريد والسوق السياحى وشرق البندر والشارع الجديد.

 فيما قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن إدفو، وكوم أمبو وكلابشة وأبو سمبل السياحية وذلك وسط مشاركة لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وبالتنسيق مع الجهات المختصة المعاونة بتنظيم حملات مكثفة على المحلات التجارية والتفتيش على بيع الألعاب النارية والشماريخ والبارود والبمب.

وأسفرت هذه الجهود عن ضبط ومصادرة وإعدام كميات من الألعاب النارية، وتشميع وإغلاق المحلات المخالفة وغير الملتزمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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​ أسوان ألعاب نارية الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجراءات قرار

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