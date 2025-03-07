الجمعة 07 مارس 2025
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محافظات

إعدام كميات من الألعاب النارية وتشميع وإغلاق محلات في أسوان (صور)

إعدام العاب نارية
إعدام العاب نارية فى أسوان

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء مراكز ومدن أسوان وإدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة وكلابشة والبصيلية بالتنسيق مع مسئولى ومفتشى مديرية التموين والإدارات الفرعية التابعة لها، وبدعم من شرطة المرافق والأجهزة الأمنية لتكثيف الحملات اليومية على المحلات والمكتبات والأنشطة التجارية المماثلة بالأسواق لمراجعتها والتفتيش عليها للتأكد من تطبيق وتفعيل قرار المحافظ الخاص بحظر بيع وحيازة وتداول الألعاب النارية والمتعارف عليها بالأسماء الدارجة الصواريخ والشماريخ والبمب وغيرها بكافة أشكالها لما تمثله من خطر حقيقى قد يؤدى إلى إصابات بالغة وحوادث خطيرة، وما تسببه من ترويع للمواطنين.

عودة الانضباط فى الشارع الأسواني 

ويأتى ذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، ولعودة الإنضباط فى الشارع الأسوانى وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين والزائرين، وتم مواصلة تنظيم الحملات المكبرة والمكثفة على مدار الساعات الماضية بمتابعة من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وبإشراف من اللواء أيمن الشريف السكرتير العام.

 

وأسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط ومصادرة وإعدام كميات من الألعاب النارية، فضلًا عن إغلاق وتشميع بعض المحلات المخالفة لتطبيق قرار الحظر، مع تطبيق غرامات فورية مشددة لغير الملتزمين وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم وفقًا للضوابط المنظمة لذلك، وقد نالت هذه الجهود إشادة وتقدير من المواطنين لمردودها الإيجابى ومساهمتها فى الحد من هذه الظاهرة حفاظًا على الأمن العام والسلم الاجتماعى.

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أسوان استخدام الألعاب النارية الصواريخ استيراد الالعاب النارية المواطنين

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