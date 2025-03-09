الدوري الإنجليزي، هدف كوكوريلا يمنح تشيلسي فوزا مستحقا أمام ليستر سيتي (صور)

الدوري الإنجليزي، فاز فريق تشيلسي على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

جاء هدف تشيلسي عن طريق مارك كوكوريلا في الدقيقة 59 من تصويبة قوية بقدمه اليسرى،ليمنح تشيلسي فوزا مستحقا

وكان كول بالمر نجم تشيلسي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 21 بعد ما تصدى لها حارس مرمى ليستر سيتي.

تشكيل تشيلسي ضد ليستر سيتي

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

في حراسة المرمى: سانشيز.

في خط الدفاع: فوفانا - توسين - كولويل - كوكوريلا.

في خط الوسط: كايسيدو - إنزو - سانشو - بالمر - نيتو.

في خط الهجوم: نكونكو.

تشكيل ليستر سيتي ضد تشيلسي

ترتيب تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 49 نقطة، فيما يأتي فريق ليستر سيتي في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.