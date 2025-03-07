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رياضة

تشكيلة تشيلسي تتفوق على الكبار في أوروبا (تقرير)

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

كشف تقرير أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن تشكيلة تشيلسي في نهاية العام المالي 2024 هي الأغلى على الإطلاق في أوروبا، من حيث قيمة صفقات انتقالات اللاعبين.

 

قيمة تشيلسي 

قال تقرير المشهد المالي والاستثماري للأندية الأوروبية: "تشيلسي أنفق 1.656 مليار يورو (1.79 مليار دولار) على التكاليف الإجمالية لصفقات الانتقالات".

وتجاوزت تلك القيمة بفارق كبير قيمة تشكيلة مانشستر يونايتد في عام 2023، والتي بلغت 1.42 مليار يورو، كما تجاوزت 1.33 مليار يورو أنفقها ريال مدريد ليسجل أعلى قيمة لتشكيلة فريق في عام 2020.


وتعاقد تشيلسي مع 41 لاعبًا منذ استحواذ تحالف يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي ويحظى بدعم شركة كليرليك كابيتال على النادي في عام 2022، لكن الصفقات الكبيرة للنادي لم تُترجم إلى نجاح كبير على أرض الملعب، إذ أنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل الآن المركز الخامس.

 

وذكر التقرير الذي يشمل تحليلا لجميع مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا أن الأندية التي سجلت أعلى إيرادات في 2023 هي ريال مدريد (1.073 مليار يورو) ومانشستر سيتي (854 مليون يورو) وباريس سان جيرمان (808 ملايين يورو) ومانشستر يونايتد (771 مليون يورو) وبايرن ميونيخ (765 مليون يورو).

وضمت قائمة أعلى 20 ناديًا من حيث الدخل تسعة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمتوسط إيرادات بلغ 357 مليون يورو وإجمالي إيرادات تقريبية بلغ 7.15 مليار يورو.

وفي بقية المراكز الخمسة الأولى لأعلى الإيرادات، جاءت أندية الدوري الإسباني في المركز الثاني مسجلة 3.7 مليار يورو وتلتها أندية الدوري الألماني (3.6 مليار يورو) والدوري الإيطالي (2.9 مليار يورو) والدوري الفرنسي (2.4 مليار يورو).

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