الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

بالمر يهدر ركلة جزاء، شوط أول سلبي بين تشيلسي وليستر سيتي (صور)

تشيلسي وليستر
تشيلسي وليستر

 الدوري الإنجليزي، تعادل فريق تشيلسي مع نظيره ليستر سيتي سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

 

وأهدر كول بالمر نجم تشيلسي ركلة جزاء في الدقيقة 21 بعد ما تصدى لها حارس مرمى ليستر سيتي.

تشكيل تشيلسي ضد ليستر سيتي 

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

في حراسة المرمى: سانشيز.

في خط الدفاع: فوفانا - توسين - كولويل - كوكوريلا.

في خط الوسط: كايسيدو - إنزو - سانشو - بالمر - نيتو.

في خط الهجوم: نكونكو.

تشكيل ليستر سيتي ضد تشيلسي

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ويحتل فريق تشيلسي المركز الخامس برصيد 46 نقطة، فيما يأتي فريق ليستر سيتي في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة.

الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 

نوتنجهام فورست 1-0 مانشستر سيتي   (انتهت)

برايتون 2-1 فولهام   (انتهت)

كريستال بالاس 1-0 إبسويتش تاون  (انتهت)

ليفربول 3-1 ساوثهامبتون  (انتهت)

برينتفورد 0-1 أستون فيلا  (انتهت)

وولفرهامبتون 1-1 إيفرتون  (انتهت)

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - بدأت 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - بدأت 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء

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