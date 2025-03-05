الأربعاء 05 مارس 2025
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محافظات

متابعة أعمال رفع كفاءة طريق الموازنة بمركز رشيد

رفع كفاءة طريق برشيد
رفع كفاءة طريق برشيد

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات التنموية والخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم خطط التنمية بالمحافظة، مع تكثيف الجهود لرفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق لتحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية.

بمتابعة أعمال التكسير وضبط الفرمة بطريق

قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة بقيادة المهندسة كريمة عاشور، بمتابعة أعمال التكسير وضبط الفرمة بطريق الموازنة بمركز رشيد، بطول 1 كم، وذلك ضمن خطة صيانة الطرق للعام المالي 2024/2025، باعتماد قدره 2.670 مليون جنيه، لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

تحقيق سيولة مرورية وتسهيل حركة المواطنين

وأكدت محافظ البحيرة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير الطرق بكافة مدن ومراكز المحافظة وتحسين كفاءتها، مما يسهم في تحقيق سيولة مرورية وتسهيل حركة المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز معدلات الأمان على الطرق، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن استدامة الطرق وصلاحيتها لفترات طويلة.

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بالبحيرة رشيد البحيرة الطرق
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