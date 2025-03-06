الخميس 06 مارس 2025
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محافظات

محافظ البحيرة تشهد الاحتفال السنوي باليوم العالمي للأزهر بدمنهور

محافظ البحيرة تشهد
محافظ البحيرة تشهد الاحتفال السنوي باليوم العالمي للأزهر

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمتها منطقة البحيرة الأزهرية تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بمركز إعداد القادة بدمنهور بمناسبة اليوم العالمي للأزهر الشريف، احتفالًا بمرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف عام 361 هـ / 972 م..

حيث بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفي مستهل  كلمتها، قدمت الدكتورة جاكلين عازر التهنئة لفضيلة شيخ الأزهر وللأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدةً أن الأزهر الشريف على مدار تاريخه العريق يظل منارةً لنشر قيم الوسطية وتعزيز الوحدة الوطنية، وهو ما تجسد في الاحتفال السنوي الذي يجمع أطياف المجتمع المصري في مشهدٍ يعكس عمق التلاحم بين أبنائه، مشيدة بالدور الفاعل للأزهر الشريف، من خلال منطقته الأزهرية، ومديرية الأوقاف، وبيت العائلة المصرية، والكنيسة المصرية، مؤكدةً أن هذه الجهود تعزز الاستقرار المجتمعي وتدعم مسيرة التنمية.

وأشارت محافظ البحيرة إلى جهود المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، ومنها معارض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دعمًا للمواطنين وإطلاق "قطار الخير"، ليشمل العديد من الأنشطة الدينية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى إقامة الخيم الرمضانية لإحياء الأجواء الروحانية، وكذا تنظيم دورات رياضية رمضانية، وحلقات دينية وثقافية، لاستثمار طاقات الشباب وإثراء الوعي الديني والمجتمعي.

 

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البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الأزهر الشريف شهر رمضان قطار الخير
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