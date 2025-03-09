تعليم البحيرة يحيي ذكرى يوم الشهيد

شهدت مدارس محافظة البحيرة، مظاهر عديدة للاحتفال بيوم الشهيد في التاسع من مارس من كل عام ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذي استشهد وسط جنوده على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف ١٩٦٩ مدافعا عن التراب الوطنى وتحقيق المجد والأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

تحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع الوطن

وجاءت الاحتفالات للتأكيد على دور قواتنا المسلحة فى تحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع الوطن، شملت تلك المظاهر بمدارس البحيرة، فقرات شعرية وأغانى وأناشيد وطنية وعروضا عسكرية قدمتها المدارس العسكرية وتخصيص كلمة الإذاعة المدرسية فى طابور المدرسة بجميع مدارس الإدارات التعليمية للحديث عن هذة المناسبة كما تم تكريم العديد من أبناء وأسر الشهداء.

دمائهم الذكية الطاهرة تروي جذور الأمل

وتقدم يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بالأصالة عن نفسة وبالنيابة عن جميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة بأصدق التهانى القلبية وأخلصها للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة وجميع القادة والضباط وضباط الصف والجنود بهذة المناسبة الوطنية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد أرواح شهدائنا الأبرار بواسع رحمته وأن يجعل دمائهم الذكية الطاهرة تروي جذور الأمل نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

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