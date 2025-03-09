الأحد 09 مارس 2025
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مدير تعليم دمياط يتفقد مدارس الزرقا ويتابع بدء الامتحانات الشهرية

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

تابع "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأول من امتحانات شهر مارس في عدة مدارس بإدارة الزرقا التعليمية، حيث بدأ جولته بحضور طابور الصباح في مدرسة الجمهورية الابتدائية المشتركة، واستمع البرنامج الإذاعي والذي تناول إحياء ذكرى استشهاد اللواء عبد المنعم رياض في يوم الشهيد وتابع سير العملية التعليمية داخل الفصول، وشهد بدء امتحان مادة اللغة العربية لطلاب المدرسة.

 

"وكيـل الـوزارة" يتابع سير الامتحانات وسط اجواء انضباطية

 

كما شملت جولة "وكيـل الـوزارة" تفقد مدرسة الزرقا الإعدادية المشتركة ومدرسة الإمام ناصف الثانوية للبنات، حيث تابع سير الامتحانات للصفين الأول والثاني، والتي جرت في أجواء من الانضباط والحضور المكثف من الطلاب.

 

وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات مارس بإدارة الزرقا التعليمية
وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات مارس بإدارة الزرقا التعليمية

 

وحرص "وكيـل الـوزارة" خلال جولته على حث الطلاب على الانتظام في الحضور اليومي للمدرسة، مؤكدًا على أهمية الحصول على درجات المواظبة والتقييمات الأسبوعية.

 

"وكيـل الـوزارة": الدراسة مستمرة خلال شهر رمضان والعمل عبادة

 

وأوضح أن الدراسة مستمرة خلال شهر رمضان المبارك، وأن الشهر الكريم هو شهر العمل والعبادة، وليس شهر العبادة فقط، مشددًا على ضرورة حرص الطلاب على أداء واجباتهم الدراسية بانتظام.

وأشاد "عمـــاره" بالانضباط الذي شهده سير الامتحانات في المدارس التي تفقدها، وأثنى على جهود إدارات المدارس والمعلمين في توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

 

 

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