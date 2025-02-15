وكيل تعليم دمياط يتفقد المدارس ويشيد بمستوى الطلاب

قام "ياســـر عمـــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم، في زيارة مفاجئة اليوم، بتفقد سير العملية التعليمية في عدد من مدارس إدارة دمياط التعليمية التي تعمل يوم السبت، وذلك بحضور سمير الجمل، مدير عام الإدارة.

شملت جولة "وكيــل الــوزارة" مدرستي عمر مكرم الابتدائية المشتركة والدكتور محمد حسن الزيات الابتدائية المشتركة.

وقد حرص "عمــــاره" على حضور طابور الصباح للاطلاع على انتظام الطلاب والتأكد من سير الأمور بشكل سلس.

"عمــــاره" يتابع استلام جميع الطلاب للكتب المدرسية، وتناقش معهم حول امتحانات الفصل الدراسي الأول

وخلال تفقده للفصول، اطمأن "وكيـــل الـوزارة" على استلام جميع الطلاب للكتب المدرسية، وتناقش معهم حول امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا على أهمية الحضور المنتظم وعدم الغياب، وضرورة الاستعداد الدائم لأعمال التقييم.

كما قام "عمــــاره" باختبار الطلاب في القراءة والكتابة، وقد أبدى إعجابه بمستوى الطلاب، مشيدًا بجهود المعلمين وحرصهم على تقديم تعليم جيد للطلاب. وفي ختام زيارته، تمنى وكيل الوزارة للطلاب التوفيق والنجاح في دراستهم.

وكل وزارة تعليم دمياط يتابع المدارس

وأكد "عمـــاره" على حرص الوزارة على متابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس، والتأكد من حصول الطلاب على حقهم في التعليم.

"وكيــل الــوزارة": الزيارات المفاجئة تهدف إلى الوقوف على أرض الواقع وتذليل أي صعوبات تواجه المدارس

وأشار إلى أن الزيارات المفاجئة تهدف إلى الوقوف على أرض الواقع وتذليل أي صعوبات تواجه المدارس.

كما أشاد بمستوى الطلاب في المدارس التي زارها، مؤكدًا على أن ذلك يعكس الجهود المبذولة من قبل المعلمين وإدارات المدارس، ودعا الطلاب إلى الاستمرار في الاجتهاد والمثابرة، مؤكدًا على أنهم مستقبل الوطن.

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