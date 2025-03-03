الإثنين 03 مارس 2025
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محافظات

جولة ميدانية لمتابعة سير الدراسة

مدير "تعليم دمياط" يتفقد سير العملية التعليمية ويؤكد انتظام الدراسة في رمضان

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

 قام "ياسر عمارة"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية في مدارس المحافظة، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

 

زيارة المدارس والاطلاع على التقييمات

 شملت الجولة زيارة مدرستي التجريبية الإعدادية المشتركة واللغات الثانوية، حيث تابع انتظام الدراسة وأداء الطلاب والمعلمين، كما اطلع على إجراء التقييمات الأسبوعية ومدى التزام المدارس بها.

 

التأكيد على انتظام الدراسة في رمضان

 أكد "وكيل الوزارة" على أهمية استمرار الدراسة بشكل منتظم خلال شهر رمضان، مع ضرورة إجراء التقييمات الأسبوعية وامتحان شهر مارس لصفوف النقل في مواعيدها المحددة دون تأجيل.

 

مدير
مدير "تعليم دمياط" يتفقد سير العملية التعليمية ويؤكد على انتظام الدراسة في رمضان


شدد "وكيل الوزارة" على ضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب خلال شهر رمضان، مع مراعاة ظروف الصيام، لضمان راحتهم واستيعابهم للمواد الدراسية بكفاءة.

 

إشادة بدور المعلمين والإداريين

أشاد بجهود المعلمين والإداريين في الحفاظ على سير العملية التعليمية بكفاءة، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تقديم كل سبل الدعم للطلاب والمعلمين خلال الشهر الكريم.

 

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