رئيس البرلمان الإيراني: لا ننتظر رسالة من أمريكا وتصريحات ترامب خدعة

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن بلاده لا تنتظر رسالة من الإدارة الأمريكية بشأن الدخول في مفاوضات نووية ترفع العقوبات عن طهران.

رئيس البرلمان الإيراني: لا ننتظر رسالة من أمريكا

وفي كلمة خلال جلسة للبرلمان، وصف قاليباف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنها "خدعة استعراض التفاوض بهدف فرض ونزع سلاح إيران".

وهاجم قالیباف، تصريحات ترامب بشأن إرسال رسالة إلى المرشد علي خامنئي، معتبرًا ذلك مجرد "مناورة تفاوضية" تهدف إلى "فرض نزع السلاح على إيران".

وأكد أن "أي مفاوضات تحت تهديد السيف، وضمن أجندة فرض التنازلات الجديدة، لن تؤدي إلى رفع العقوبات، بل إلى إذلال الشعب الإيراني".

كما شدد على أن إيران لن تنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة، مضيفًا أن "الاستفادة من القدرات الداخلية الهائلة وتوسيع العلاقات مع الدول الأخرى سيجعل العدو مضطرًا إلى رفع العقوبات في إطار المفاوضات مع الدول المتبقية في الاتفاق النووي".

وكان علي خامنئي أعلن يوم السبت ردًا على رسالة ترامب بأن "إصرار بعض الدول المتغطرسة على التفاوض ليس لحل القضايا، بل لفرض إرادتها وتوقعاتها".

بينما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران "لم تتلقَّ أي رسالة من ترامب"، وذلك ردًا على ادعاء ترامب بأنه بعث رسالة إلى علي خامنئي يدعوه فيها إلى التفاوض.

وعلّق عضو البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، على الأنباء المتعلقة برسالة ترامب قائلًا: "لا أعلم شيئًا عن أصل الرسالة أو محتواها، لكننا لن نصبح بقرة حلوب".

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