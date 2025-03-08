السبت 08 مارس 2025
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خارج الحدود

الجيش السوداني يسيطر على مواقع جديدة وسط الخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني

تمكن الجيش السوداني من السيطرة على مواقع جديدة بالقرب من القيادة العامة في الخرطوم، من بينها رئاسة الشرطة الأمنية وسط العاصمة، إلى جانب تحقيق تقدم في شارع البلدية.

السيطرة على مناطق حيوية داخل العاصمة

وقال الجيش السوداني، إنه يواصل تضييق الخناق على ميليشيا الدعم السريع المتمركزة في مناطق المنشية والرياض وناصر، في إطار سعيه لاستعادة السيطرة على مناطق حيوية داخل العاصمة.

وأوضح أن هجماته تؤمن تقدم قواته من الجزيرة تجاه الخرطوم.

ويخوض الجيش السوداني منذ منتصف أبريل 2023 وميليشيا الدعم السريع حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

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الجيش السوداني الخرطوم وسط الخرطوم الشرطة الدعم السريع
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