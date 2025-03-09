الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس المتهم بالتعدى على زوجته خلال مشاجرة بالقليوبية

حبس متهم بالتعدي
حبس متهم بالتعدي علي زوجته بالقليوبية،فيتو

أمرت نيابة  القليوبية بحبس المتهم بالتعدى على زوجته خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية 4  أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

بحضور 12 ألف مواطن، تنظيم أكبر مائدة إفطار بالخصوص في القليوبية (صور)

رياضة القليوبية تدشن مبادرة "ليالي رمضان"

حبس متهم بالتعدي على زوجته بالقليوبية
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مرسى مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بإصابة ربة منزل فى مشاجرة مع زوجها وتم نقلها إلى المستشفى.
انتقلت على الفور قوات الشرطة والبحث الجنائى برئاسة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين من المعاينة الأولية إصابة سماح. ع. ع 47 سنة ربة منزل مقيمة بقرية المنشأة فى مشاجرة مع زوجها محمود. ع. ذ 40 سنة موظف بسبب خلافات زوجية بينهما وتم نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى فاقدة الوعى وتخضع للعلاج وتم عرض المتهم على النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية مستشفي كفر شكر مركز شرطة كفر شكر مديرية أمن القليوبية مديرية مشاجرة بالقليوبية

مواد متعلقة

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمشروع "دي سيتا" الصينية

بحضور 12 ألف مواطن، تنظيم أكبر مائدة إفطار بالخصوص في القليوبية (صور)

الإعدام شنقًا لقهوجي لاتهامه بخطف طفل والاعتداء عليه في القليوبية

بحضور ممثلي الكنيسة، محافظ القليوبية يشهد احتفالية الأزهر الشريف باليوم السنوي

ads

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة

قبل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، خطوات تحويل سيارتك إلى الغاز الطبيعي بسهولة

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

الكشف عن كواليس تدخل محمد صلاح لمنع ليفربول من التغيير أمام ساوثهامبتون

3 % من الأجر التأميني، النواب يحسم علاوة العاملين بالقطاع الخاص بعد جدل برلماني

جنرال أمريكي سابق يحذر من أمر خطير للغاية يدفع الدول العربية للحرب مع إسرائيل

محظورات في مشروع قانون العمل الجديد، تعرف عليها

موعد الافتتاح الرسمى لحديقتي الحيوان والأورمان

منوعات

المزيد

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

الملك تشارلز يعقد صفقة ملكية بـ300 مليون دولار لشراء راحة زوجته

تسببت في حرق سيارة، ما هي لعبة الخريس المنتشرة بين أطفال الأردن في رمضان؟

اليونسكو تحذر: دولة واحدة في العالم تمنع الفتيات من الذهاب للمدارس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد الحربية في "أزمة مالك بن نويرة"

هل الحامل أو المرضعة ملزمة بالصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة دومة الجندل وأبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية

المزيد
الجريدة الرسمية