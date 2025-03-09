حبس المتهم بالتعدى على زوجته خلال مشاجرة بالقليوبية

أمرت نيابة القليوبية بحبس المتهم بالتعدى على زوجته خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

حبس متهم بالتعدي على زوجته بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مرسى مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بإصابة ربة منزل فى مشاجرة مع زوجها وتم نقلها إلى المستشفى.

انتقلت على الفور قوات الشرطة والبحث الجنائى برئاسة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين من المعاينة الأولية إصابة سماح. ع. ع 47 سنة ربة منزل مقيمة بقرية المنشأة فى مشاجرة مع زوجها محمود. ع. ذ 40 سنة موظف بسبب خلافات زوجية بينهما وتم نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى فاقدة الوعى وتخضع للعلاج وتم عرض المتهم على النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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