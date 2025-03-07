الجمعة 07 مارس 2025
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محافظات

توقيع الكشف الطبي على 8143 مريضا في قوافل علاجية مجانية بأسيوط (صور)

قافلة طبية بأسيوط،
قافلة طبية بأسيوط، فيتو

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة وبرعاية اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط عدد من القوافل الطبية المجانية خلال شهر فبراير 2025 وذلك ضمن خطة وزارة الصحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وفي إطار حرص الوزارة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والأكثر احتياجا. 

الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان

وخلال تصريحاته، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط أن القوافل الطبية شملت تقديم الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى إصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة للحالات التي تحتاج إلى استكمال العلاج في المستشفيات، إلى جانب إجراء استطلاعات رأي ميدانية لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

تنفيذ 6 قوافل علاجية خلال شهر فبراير

فيما أوضحت دكتورة مروة حسانين منسق عام القوافل الطبية بأسيوط أنه تم تنفيذ  6 قوافل علاجية خلال شهر فبراير بعدة أماكن متفرقة على مستوى المحافظة، حيث شهدت قرية أبو خرص مركز أبوتيج توقيع الكشف الطبي على 1064 مواطن من المترددين على القافلة كما شهدت القافلة الطبية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج توقيع الكشف الطبي على 1029 مواطن فيما شهدت القافلة الطبية  بقرية دوينة مركز أبوتيج توقيع الكشف الطبي على 1629 مواطنا. 

وشهدت القافلة الطبية المقامة بقرية الأنصار مركز القوصية توقيع الكشف الطبي على 1848 مواطنا وتوقيع الكشف الطبي علي 993 مواطنا بالقافلة الطبية بقرية السراقنا مركز القوصية - فيما شهدت القافلة الطبية بقرية التمساحية مركز القوصية الكشف علي  1580 مواطنا بإجمالي عدد مستفيدين من الخدمات الطبية 8143 مريضًا.

وأسفرت القوافل الطبية المقامة خلال شهر فبراير بمحافظة أسيوط عن إحالة 11 مريضا لاستكمال العلاج بقرارات علاج على نفقة الدولة واستخراج 20 تقرير طبي لاستكمال العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إجراء 901 تحليل بمعمل الدم و373 تحليلا بمعمل الطفيليات كما تم إجراء 66 أشعة عادية و90 أشعة موجات صوتية.

وأضافت منسق القوافل الطبية بأسيوط أن عدد الحالات التي تم الكشف عليها ضمن مبادرة “افحص واطمن”  1272 حالة وعدد المستفيدين من جلسات التثقيف الصحي 1029 مواطنًا وعدد حالات خلع الأسنان 49 حالة وعدد الاستبيانات الميدانية (استطلاعات الرأي) بلغ 646 استبيانا.

فحص 500 مواطن في قافلة طبية ضمن مبادرة "بداية" بأسيوط

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وأكدت مديرية الصحة والسكان استمرار تنفيذ القوافل العلاجية المجانية على مدار العام، لضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع المواطنين، مع التأكيد على أن جميع الخدمات المقدمة في القوافل العلاجية مجانية بالكامل، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتخفيفًا عن كاهل الأسر المصرية. 

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