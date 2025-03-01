السبت 01 مارس 2025
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محافظ أسيوط يسلم 45 عصا مكفوفين لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

محافظ أسيوط يسلم
محافظ أسيوط يسلم العصا الإلكترونية، فيتو

سلم اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة،  45 عصا خاصة بالمكفوفين لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب مدرسة النور للمكفوفين بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط وذلك بمشاركة  الجمعيات الأهلية، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم، وذلك في إطار دعم المحافظة لذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز فرصهم في الحياة اليومية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة.

 

جاء ذلك بحضور الشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والدكتورة منى أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وهند فوزي مدير مدرسة النور للمكفوفين ومسئولي التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

تلبية احتياجات ذوي الإعاقة، خاصة المكفوفين

 

وأعرب محافظ أسيوط خلال الفعالية التي أقيمت ببهو ديوان عام المحافظة، عن سعادته بهذا الدعم الذي يأتي في إطار الحرص على تلبية احتياجات ذوي الإعاقة، خاصة المكفوفين، من خلال توفير الأدوات التي تسهم في تسهيل حياتهم اليومية وتساعدهم في التنقل بشكل آمن.

وأشاد محافظ أسيوط بالتعاون المثمر بين الجمعيات الأهلية، مثمنًا دعمهم المستمر للأسر ذوي الاحتياجات الخاصة لافتًا إلى أن العصا هي أحد الأدوات الأساسية التي تعين المكفوفين على التنقل بكل أمان وراحة، موضحًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر توفير مختلف وسائل الدعم والرعاية لهم.

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وفي ختام الفعالية، أعرب المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة التي ساهمت في تيسير حياتهم اليومية، وأشادوا بحرص المحافظة على دعمهم ومساندتهم بشكل دائم.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات المستمرة التي تتم بمحافظة أسيوط لتوفير احتياجات ذوي الإعاقة، والتي تشمل الدعم الطبي والتعليمي والمادي، بهدف تمكينهم من الاندماج بشكل أفضل في المجتمع.

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