ليالي رمضان الثقافية والفنية تتواصل على مسرح 23 يوليو بالمحلة

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة بمسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية وذلك ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الكريم.

بدأت فعاليات الحفل الذي أقيم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بعزف للنشيد الوطني، تلاه قراءة لبعض من آيات القرآن الكريم، فيما قدمت مواهب الغربية باقة منوعة من الأبيات، والقصائد الشعرية، والتواشيح والأدعية الدينية، كما وشارك الأطفال بمسابقة في المعلومات العامة.



من جانبها، قدمت فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية العديد من الأغاني الرمضانية والتواشيح الدينية، حيث تغنت الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الفنان أحمد نفاده، بأغنيات: الرضا والنور، برضاك يا خالقي، القلب يعشق كل جميل، وحوي يا وحوي، ولأجل النبي.

يذكر أن احتفالات قصور الثقافة بالغربية تأتي بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، ومن المقرر أن تستمر على مسرح 23 يوليو بالمحلة، حتى يوم الأربعاء القادم، فيما يستقبل المركز الثقافي بطنطا حفلات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بداية من يوم الخميس المقبل، ولمدة 3 ليال متتالية.

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