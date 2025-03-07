الجمعة 07 مارس 2025
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محافظات

ننشر أسماء المصابين بحالة تسمم في الغربية، ووفاة طفل من الأسرة

المصابين بحالة تسمم
المصابين بحالة تسمم بقرية شبراتنا في الغربية

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية تفاصيل الحالة الصحية للأسرة المصابة بحالة تسمم غذائي بقرية شبراتنا التابعة لمركز بسيون، إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة، مما أسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

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وتضم قائمة المصابين:
 

محمد عامر السيد (الأب)

الزوجة، تبلغ من العمر 40 عامًا

بدر محمد عامر (الابن)

روان محمد عامر (الابنة)

 

فيما تُوفي الطفل آدم محمد عامر، 10 سنوات، رغم محاولات إسعافه.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة تسمم جماعي لأسرة مكونة من 5 أفراد بقرية شبراتنا، بعد شعورهم بحالة إعياء شديدة، ليتم نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي، ومن ثم تحويلهم إلى معهد السموم لمتابعة حالتهم الصحية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من وجود أي شبهة جنائية.

هذا، وتواصل الجهات المعنية بـ محافظةالغربية   استكمال باقي الإجراءات القانونية، فيما يترقب الأهالي نتائج التحقيقات وسط حالة من الحزن بعد وفاة الطفل "آدم".

وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورود أي مستجدات.
 

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