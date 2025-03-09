الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى يوم الشهيد والعاشر من رمضان

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

هنأ اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان وانتصارات اكتوبر المجيدة وبمناسبة احتفال مصر بذكري يوم الشهيد، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام.

محافظ الدقهلية يهنئ  رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان والاحتفال بذكرى يوم الشهيد. 


حيث قال المحافظ: إن هذه المناسبات الوطنية الخالدة، تمثل ذكريات عظيمة راسخة في أذهان المصريين جميعا، وتجسد أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل حماية تراب الوطن.

العاشر من رمضان، هو يوم مجيد في تاريخ مصر

وقد أوضح المحافظ أن العاشر من رمضان، هو يوم مجيد في تاريخ مصر، شهد أروع ملاحم البطولة والفداء التي سطرها رجال قواتنا المسلحة البواسل، الذين أثبتوا للعالم أجمع أن عقيدة الجيش المصري لا تعرف المستحيل، وأن قوة الإيمان والعزيمة قادرة على تحقيق النصر واستعادة الأرض والكرامة.

يوم الشهيد هو يوم العزة والفخر لكل مصري

وفي ذات السياق اوضح المحافظ، أن يوم الشهيد هو يوم العزة والفخر لكل مصري، نستذكر فيه بكل إجلال وإكبار أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل رفعة هذا الوطن وحماية أراضيه ومقدساته،وان هؤلاء الشهداء يمثلون رمزا للبطولة والفداء،وقد سطروا أروع ملاحم التضحية في ميادين الشرف،فاستحقوا أن يُخلد التاريخ أسماءهم بأحرف من نور، وأن يظلوا في وجدان الأمة نموذجًا خالدًا للتضحية والبطولة.

مصر عظيمة وتسير بخطى ثابتة نحو البناء والتنمية والاستقرار

وقال محافظ الدقهلية: إن مصر العظيمة والتي تسير بخطى ثابتة نحو البناء والتنمية والاستقرار، لم تكن لتصل إلى هذه المرحلة من التقدم إلا بفضل رجالها المخلصين، من أبناء القوات المسلحة والشرطة، الذين لم يبخلوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن أمن الوطن واستقراره. 

بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات خير تكريم لدماء الشهداء الطاهرة

وأشار المحافظ أن ما يقوم به  الرئيس، من جهود جبارة في بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، هو خير تكريم لدماء الشهداء الطاهرة، وهو رسالة واضحة بأن تضحياتهم لم تذهب هباءً، بل كانت وستظل شعلةً تنير طريق الأجيال القادمة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وأمانًا.
وأضاف المحافظ أن الدقهلية قيادةً وشعبًا، عازمون على استمرارهم في بذل الجهود لدعم مسيرة البناء والتنمية، مستلهمين من بطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار معاني الولاء والانتماء والعمل الدؤوب من أجل رفعة مصرنا الغالية.
 

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ونتوجه للمولي عز وجل بالدعاء أن يحفظ  مصر وشعبها في ظل قيادتها الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يرحم الله شهداء الوطن الأبرار، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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