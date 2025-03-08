"الشيوخ" يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ويوم الشهيد

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان واحتفالات مصر بيوم الشهيد.

تهنئة مجلس الشيوخ بذكرى نصر العاشر من رمضان

وقال في البرقية: يسعدني أن أتقدم إليكم إلى قواتنا المسلحة الباسلة، بأسمى آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان الذى حققه رجالات قواتنا المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم، فكانوا القدوة فى البسالة والفداء من أجل استرداد العزة الوطنية.

العاشر من رمضان كانت نموذجًا للوطنية

وأكد أن العاشر من رمضان، كانت نموذجًا للوطنية، التحمت فيه كل قوى المجتمع المصرى مع قواته المسلحة في تحقيق النصر المؤازر في تلك المعركة المقدسة، قائلا: سنظل متمسكين بروح انتصار العاشر من رمضان، ماضين خلف قيادتكم الحكيمة في تحقيق ما تصبون إليه من مستقبل واعد لمصرنا الغالية.

ذكرى يوم الشهيد

وتابع: كما نغتنم هذة المناسبة العظيمة لنحى ذكرى يوم الشهيد الذى يوافق التاسع من مارس من كل عام، إعلاء لقيم التضحية والفداء وحب الوطن على مر التاريخ، داعين المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار وأبطالنا البواسل بواسع رحمته.

فضل بطولات شهداء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أننا لم ولن ننسى فضل بطولات شهداء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن تراب الوطن، وحماية أمنه واستقراره، وستظل بطولاتهم نقطة مضيئة في تاريخ الوطنية المصرية، تتناقلها الأجيال لتكون نموذجًا عظيمًا يحتذى به الشعب في ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء والتضحية من أجل الوطن.

واختتم رئيس الشيوخ: حفظكم الله قائدًا لمصر وشعبها ومؤسساتها، من كل مكروه وسوء، ووفقكم لتحقيق رفعة الوطن، واستقراره، وازدهاره، إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وأنتم بخير.

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