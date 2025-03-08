السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الإسكندرية تحتفل بذكرى يوم الشهيد

تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، السبت  حفل إحياء ذكرى يوم الشهيد بإدارة العجمي التعليمية، يأتى ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بإحياء ذكرى يوم الشهيد وتفعيل الأنشطة التربوية لبناء وتنمية شخصية الطلاب.

 

القنصلية السعودية بالإسكندرية تنظم حفل إفطارها السنوي

خبير يكشف مفاجأة بشأن أسعار العقارات ويوجه نصيحة حال الشراء

 وجاء ذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية مساعد المستشار العسكري للمحافظة وهبة سليمان مدير عام الإدارة وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وخالد حماد وكيل الإدارة ومديري المراحل بالمديرية والإدارة ومجلس أمناء إدارة العجمي ولفيف من الموجهين العموم ومديري المراحل التعليمية.

وقال مدير المديرية في كلمته: أنَّ الشهداء خضّبوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة أرض مصر لتحيا حرة أبيّة مرفوعة الهامة، واختصّهم الله بمكانة مقدسة مع الأنبياء والصديقين، وكرّم الله مصر في كتابه الكريم وكافة الكتب السماوية فهي قلب العالم النابض وأم العروبة وكعبة الشعراء وقِبلة العلماء ومهبط الديانات، مُشيدًا بدور القيادة السياسية في بناء وتنمية الجمهورية الجديدة على كافة الأصعدة الإنشائية والإنسانية.

 وأشاد مدير المديرية بتنفيذ موسوعة إلكترونية لشهداء الإسكندرية لغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب والأداء المتميز للمعلمات الجدد وجميع القائمين على الحدث في تنظيم وإخراج طابور العرض وجميع فقرات الحفل والعديد من العروض الرياضية والعسكرية المتميزة على أنغام الأغنيات الوطنية واستعراضات أهلا رمضان  .

وبدأت مراسم الحفل بالقرآن الكريم والسلام الوطني وسلام الشهيد وتوالت الاستعراضات والقصائد الشعرية والأغنيات الوطنية (أم البطل، أبويا وصاني، رمضان في مصر، سلام) وأوبريت فرحة النصر واستعراض أبطال الحكاية ومسرحية شهادة ميلاد وعرض نسور الجيش المصري والعديد من العروض المتميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عربي أبوزيد مديرية التربية والتعليم والفريق أحمد خالد حسن وزير التربية والتعليم

مواد متعلقة

القنصلية السعودية بالإسكندرية تنظم حفل إفطارها السنوي

خبير يكشف مفاجأة بشأن أسعار العقارات ويوجه نصيحة حال الشراء

فريق أطباء مصري ينجح في إزالة رصاصة من جمجمة شابة فلسطينية
ads

الأكثر قراءة

حسين فهمي يكشف سر خلافه مع نبيلة عبيد

حسن الرداد: لجان إلكترونية تشوه أعمالي وهذا ما غيره ابني بحياتي

خبير: نزع سلاح المقاومة الفلسطينية لن يحدث إلا في حالة واحدة

محمد رمضان يتسبب في بكاء رجل بالشارع (فيديو)

بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025

الأرصاد تحذر من شبورة مائية غدا الأحد

شريف إكرامي يقود بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب بكأس مصر

فريق أطباء مصري ينجح في إزالة رصاصة من جمجمة شابة فلسطينية

منوعات

المزيد

شبرا تتألق بروح الوحدة الوطنية، مائدة إفطار رمضانية تجمع المسلمين والأقباط (فيديو وصور)

هندي يدخل موسوعة جينيس بسبب شعر وجهه

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي مقابل الليرة اليوم 2025.3.8

أسعار الذهب اليوم السبت 8-3-2025 (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سورة يوسف وأسمائها وفضائلها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، حمزة بن عبد المطلب "أسد الله"

مفتي الجمهورية: انتشار العقوق وقطيعة الرحم أزمة أخلاقية تهدد كيان المجتمع

من هو الشهيد الحق؟، وزير الأوقاف السابق يوضح منزلة الشهداء عند ربهم

المزيد
الجريدة الرسمية