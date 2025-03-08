الهواء وأهميته ندوة تثقيفية بمركز شباب ميت سويد ببني عبيد في الدقهلية (صور)

نفذت شعبة أندية المناخ والبيئة بمركز شباب ميت سويد التابع لإدارة شباب بني عبيد في محافظة الدقهلية اليوم السبت ندوة تثقيفية تحت عنوان "الهواء وأهميته "، بأعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"...

ندوة تثقيفية تحت عنوان " الهواء واهميتة " بشعبة نادي المناخ والبيئة بمركز شباب ميت سويد في بني عبيد

جاء ذلك باشراف ميادة سويلم مسئول ومتابع شعبة المناخ والبيئة، وغاده علي عبد الخالق رئيس قسم تنميه النشء بالادارة، وحضور ابراهيم عمريه المدير التفيذي لمركز الشباب، وآية محمود مدربة الشعبة،و الهيكل التنفيذي لمركز الشباب.

الهواء هو عبارة عن خليط من الغازات وبخار الماء ومواد أخرى

القت الندوة آية محمود مدربة الشعبة تحدثت عن تعريف الهواء هو عبارة عن خليط من الغازات وبخار الماء ومواد أخرى، وله خصائص أو سمات محددة،وأهمية الهواء في حياة الإنسان يعتبر الهواء عنصرا أساسيا في بقاء الإنسان، وحقيقة أن هذا الهواء نقي تعتبر فائدة مضاعفة لبقاء الإنسان من أجل الحصول على أفضل جودة للحياة، يجب أن يكون الهواء الذي نتنفسه أنقى ما يمكن، لأن الهواء يغذي بالأكسجين الرئتين والدم، وبالتالي بقية الأعضاء.

مكونات وخصائص الهواء الهواء عازل للتيار الكهربائي

وفي سياق متصل تحدث عن مكونات وخصائص الهواء الهواء عازل للتيار الكهربائي يتكون الهواء من مجموعة من الغازات أهمها الأكسيجين يمثل خمس(1/5) حجم الهواء ويساعد على الاحتراق،والنيتروجين (الأزوت) لا يساعد على الاحتراق،وثاني أوكسيد الكاربون نستدل عليه بتعكر ماء الجير، وبخار الماء يتسبب بخار الماء في الهواء في تكون الضباب والندى والسحب والأمطار.



يأتي التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وطارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة وتحت إشراف محمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، ومحمد زكي مدير عام إدارة شباب بني عبيد.

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