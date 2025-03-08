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محافظ الدقهلية يعلن انطلاق قوافل بيع اللحوم المدعومة بسعر 260 جنيهًا

انطلاق قوافل بيع
انطلاق قوافل بيع اللحوم المدعومة بالدقهلية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح غدا، بمركزي المنصورة والكردي، وتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيه للكيلو، تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

سيارات اللحوم تبدأ صباح غدا الأحد البيع بسعر 260

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع رؤساء مركزي المنصورة والكردي، فإن سيارات اللحوم تبدأ صباح غدا الأحد البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، والسيارات تتواجد، في الأماكن التالية، في مركز المنصورة بقريتي البرامون وبدواي، أمام الوحدة المحلية، وفي مدينة الكردي أمام مجلس المدينة.

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