الضمير هو الفارق بين التعليم الفني الياباني والمصري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بداية من العام الدراسي 2025 /2026 سيتم إدخال نظام التعليم الفني باليابان «كوزن» إلى منظومة التعليم الفني في مصر، ويعتمد التعليم الفني الياباني على التدريب العملي أكثر من الأكاديمي أو كما يطلق عليه أهل التعليم الفني يكون الاعتماد على التعليم العملي أكثر من المعرفي أو المعارف بحسب مصطلحاتهم، وهذه النوعية من التعليم موجودة في مصر في نظامين هما مبارك كول، والتعليم التكنولوجي، وهو يحتاج فقط إلى نظرة لتحديد الداء ووصف الدواء.

التعليم الفني في مصر حقل تجارب

للأسف فقد أصبح التعليم الفني في مصر حقل تجارب لكل من تسول له نفسه، فلدينا نوعيات من التعليم الفني لا تحتاج إلى إضافات أو حركات وتكات، فلدينا نظام التعليم والتدريب المزدوج، أو ما يسمى نظام مبارك كول، وهو يعتمد أيضا على الجانب العملي أكثر من المعارف، فالطالب يتدرب في المصنع أو المؤسسة المشاركة 4 أيام أسبوعيا ويومين بالمدرسة للدراسة النظرية..

ولدينا نظام المدارس التكنولوجية، وهي مدارس تمتلكها وتديرها مؤسسات القطاع الخاص تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتعتمد علي تواجد الطالب داخل المصنع أو المؤسسة طوال الأسبوع، وهي مدارس ذات تخصص واحد كمدرسة الذهب أو العربي أو الضبعة النووية ومدارس مياه الشرب والصرف الصحي، ومدرسة WE، وغيرها الكثير..

ولدينا أيضا نظام الجدارات الذي يطبق في كل المدارس الفنية الحكومية، ويعتمد على تسجيل مراحل تدريب الطالب داخل الورشة أو المعمل في المدرسة.

الأنظمة المصرية تكفي المهم توافر الضمير

وما دام لدينا كل هذه الأنظمة فما الداعي لاستيراد نظام هو قائم لدينا بالفعل؟ هل هي عقدة الخواجة أم أنها عادة وزراء مصر كل وزير يأتي ليبدأ من الصفر بدلا من تطوير المنظومة القائمة؟ وما هي أسباب انبهار وزير التربية والتعليم بالنظام الياباني «كوزن»؟ رغم أنه لا يختلف عن نظام التعليم المصري مبارك كول أو التعليم والتدريب المزدوج، وهل هناك فوارق بين النظامين؟

الضمير

الحقيقة أن الفارق الوحيد بين النظام الياباني «كوزن» والنظام المصري مبارك كول، هو الضمير فهم يعملون بضمير ونحن نعمل لما يخدم السبوبة، فنظام مبارك كول إذا طبق بشكل صحيح دون مراعاة مصالح خاصة وتربيطات بين القائمين عليه والمؤسسات والمصانع الشريكة لأتي بثماره أفضل كثيرا من النظام الياباني..

خاصة أن العامل المصري أكثر مهارة، وما علينا إلا التوسع في نظام التعليم والتدريب المزدوج بشركات جديدة مع مؤسسات جديدة لإنشاء مدارس تعليم موح داخل المؤسسات والمصانع، وتأهيل الكوادر بشكل علمي واختيار الأجدر وليس الأقرب، وتحفيز القائمين علي النظام ماديا ومعنويا، وهنا سيكون نظام مصر أنجح كثيرا من أنظمة اليابان وأوروبا، المهم أن يتوفر الضمير.

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