نيكول سابا تتصدر التريند بعد ضرب ياسمين عبد العزيز في الحلقة 7 من مسلسل وتقابل حبيب

مسلسلات رمضان 2025،عرضت قبل قليل أحداث الحلقة السابعة من مسلسل وتقابل حبيب وعقب عرض الحلقة بدقائق تصدرت الفنانة نيكول سابا التريند عبر موقع التدوينات القصيرة "X" من خلال هاشتاج “رقية العسكري ونيكول سابا” التي تجسد شخصيتها الفنانة نيكول سابا بعد أن شهدت الحلقة مشهدا مثيرا ضربت فيه نيكول ياسمين عبد العزيز ودفعتها أرضا.

أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة السابعة

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل وتقابل حبيب اكتشاف ليل خيانة زوجها يوسف مع "رقية العسكري" وكانت صدمة قوية لليل ومفاجأة غير سارة لرقية ويوسف.

وبعد أن هاجمت ليل يوسف بسبب نيكول ووصفتها بألفاظ للتقليل من قيمتها قامت رقية بمهاجمة ليل ودفعتها أرضا وطردتها من منزلها، وعادت ليل إلى منزلها وهي في حالة إعياء ورحلت عن المنزل مع بناتها.

وأقنعت أسرة يوسف شقيقه فارس أن يذهب إلى ليل لإقناعها بالعودة وتوضيح سر هذه الزيجة لها، وأظهرت الحلقة أن ترتيب اكتشاف ليل لخيانة يوسف كان بخطة بين رقية وخالد من أجل إنهاء أمر الزواج السري.

وذهب فارس إلى ليل وهو غير مقتنع واستمع إليها وحاول إقناعها ولكنها مصرة على الطلاق وأخبرها هو أنه مستوعب ما تمر به ولم يخبرها عن تفاصيل زيجة يوسف ورقية، واختتمت الحلقة أحداثها بحديث غامض من صلاح عيد الله عن فتاة قد يتم التخلص منها دون الكشف عن كل التفاصيل.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.