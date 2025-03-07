مسلسلات رمضان 2025، شاهد دفع نيكول سابا لياسمين عبد العزيز في الحلقة 7 من وتقابل حبيب

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة السابعة من مسلسل وتقابل حبيب لحظة مشحونة بالتوتر والصدام العاطفي، حيث اكتشفت ليل (ياسمين عبد العزيز) خيانة زوجها يوسف (خالد سليم) مع رقية العسكري (نيكول سابا)، مما شكل صدمة قوية لها ومفاجأة غير متوقعة ليوسف ورقية.

لم تتمالك ليل غضبها وواجهت يوسف بحدة، لتتطور الأمور سريعًا إلى مواجهة مباشرة مع رقية، التي لم تتردد في الدفاع عن نفسها، فقامت بدفع ليل أرضًا وطردها من منزلها.

أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة السادسة

دارت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل وتقابل حبيب حول يوسف (خالد سليم) الذي تكشفه زوجته ليل (ياسمين عبد العزيز) وتكشف كذبه وتخبر شقيقتها أنها يجب أن تتطلق منه، ويترك يوسف منزل رقية (نيكول سابا) ويذهب للمنزل لكي ينقذ موقفه أمام ليل.

ويستعين فارس (كريم فهمي) بليل لكي يظل ابنه معها حتى يعود من المستشفى للاطمئنان على زوجته، ويأتي يوسف محاولا التحدث مع ليل ولكنها ترفض وتظل ماكثة في غرفتها إلى أن تأتي إليها جوجو تحاول أن تثنيها عما تفعل.

وبينما كان في المستشفى يتلقى كريم فهمي خبر وفاة زوجته (ندى موسى) وتشعر ليل بالصدمة، وبعد قليل تشعر بالإرهاق وتفقد جنينها.

وفي العزاء تأتي رقية العسكري وتشعر ليل بالتعجب من حضورها وتتساءل عن علاقة المذيعة في “الإيفنت” بها، وتكتشف أنها شقيقتها.

ويحاول يوسف إقناع ليل أنه لم يخونها وطالبته بالحلفان وبالفعل قام بالحلف كذب، وبعدها ذهب لشيخ من أجل التكفير عن هذا الذنب، ويقنع ليل أنه مسافر إلى بورسعيد وحضرت له حقيبته، ولكنه في الحقيقة عند رقية وبينما كان في أحضان رقية يتفاجأ بليل أمامه.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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