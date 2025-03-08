السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، الصراعات تشتعل بين ياسمين عبد العزيز وعائلة زوجها بالحلقة 8 من وتقابل حبيب

وتقابل حبيب، فيتو
وتقابل حبيب، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل الحبيب حول ليل التي لم تستطع تخطي الخيانة ولا تزال تصر على الطلاق.

 

في هذه الأثناء، قررت حماتها إجلال (أنوشكا) زيارتها لمحاولة اقناعها بالعودة إلى زوجها، وذلك بعد فشل فارس في إقناعها بنفسه، ومع ذلك، رفضت ليل العودة وتحدثت بغضب، مما أغضب حماتها إجلال، وشعرت بالإهانة وقررت الرحيل ومنحتها مهلة أسبوع لتعود إلى المنزل ببناتها، وإلا فستكون هناك عواقب.  

بعد مرور الأسبوع، أخذ يوسف أطفاله من المدرسة وأعادهم إلى المنزل، وعندما علمت ليل بذلك، غضبت بشدة وذهبت إلى منزل يوسف، وحاولت الخروج ببناتها، ولكن الحراس رفضوا السماح لها بالخروج من المنزل بابنتيها، وحينما شعرت بالغضب حاولت إجلال التحدث معها ولكن ليل ثارت وغضبت فضربتها إجلال على وجهها.

حاول فارس الاعتذار لليل وأكد لها أنه لا يريد أن تعاني بسبب هذا الوضع، كما حاول مساعدتها في إخراج الأطفال من المنزل، ولكن عندما كانت في الطريق داخل السيارة مع بناتها، يتدخل حازم، شقيق فارس، الذي حضر بسيارتين وبرفقة حراس وأعاد الأطفال إلى المنزل رغما عن ليل، بعد ذلك، لم تستطع ليل تحمل المزيد، فتحدثت مع فارس وأخبرته أنها آتية إلى المنزل، وعندما كاد فارس أن يفتح لها الباب للدخول، جاء يوسف وأخبره أنه سيفعل ذلك، وحينما فتح الباب وجدت ليل زوجها يوسف أمامها، فتشعر بالتوتر.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة السابعة 

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل وتقابل حبيب اكتشاف ليل خيانة زوجها يوسف مع "رقية العسكري" وكانت صدمة قوية لليل ومفاجأة غير سارة لرقية ويوسف.

 وبعد أن هاجمت ليل يوسف بسبب نيكول ووصفتها بألفاظ للتقليل من قيمتها قامت رقية بمهاجمة ليل ودفعتها أرضا وطردتها من منزلها، وعادت ليل إلى منزلها وهي في حالة إعياء ورحلت عن المنزل مع بناتها.

وأقنعت أسرة يوسف شقيقه فارس أن يذهب إلى ليل لإقناعها بالعودة وتوضيح سر هذه الزيجة لها، وأظهرت الحلقة أن ترتيب اكتشاف ليل لخيانة يوسف كان بخطة بين رقية وخالد من أجل إنهاء أمر الزواج السري.

وذهب فارس إلى ليل وهو غير مقتنع واستمع إليها وحاول إقناعها ولكنها مصرة على الطلاق وأخبرها هو أنه مستوعب ما تمر به ولم يخبرها عن تفاصيل زيجة يوسف ورقية، واختتمت الحلقة أحداثها بحديث غامض من صلاح عبد الله عن فتاة قد يتم التخلص منها دون الكشف عن كل التفاصيل. 

 

مسلسل وتقابل حبيب 

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.  

أبطال مسلسل وتقابل حبيب 

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رمضان 2025 كريم فهمي مسلسل وتقابل حبيب مسلسلات رمضان 2025 منصة واتش ات نيكول سابا وتقابل حبيب ياسمين عبد العزيز
ads

الأكثر قراءة

حسين فهمي يكشف سر خلافه مع نبيلة عبيد

حسن الرداد: لجان إلكترونية تشوه أعمالي وهذا ما غيره ابني بحياتي

خبير: نزع سلاح المقاومة الفلسطينية لن يحدث إلا في حالة واحدة

محمد رمضان يتسبب في بكاء رجل بالشارع (فيديو)

بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025

الأرصاد تحذر من شبورة مائية غدا الأحد

شريف إكرامي يقود بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب بكأس مصر

فريق أطباء مصري ينجح في إزالة رصاصة من جمجمة شابة فلسطينية

منوعات

المزيد

شبرا تتألق بروح الوحدة الوطنية، مائدة إفطار رمضانية تجمع المسلمين والأقباط (فيديو وصور)

هندي يدخل موسوعة جينيس بسبب شعر وجهه

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي مقابل الليرة اليوم 2025.3.8

أسعار الذهب اليوم السبت 8-3-2025 (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سورة يوسف وأسمائها وفضائلها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، حمزة بن عبد المطلب "أسد الله"

مفتي الجمهورية: انتشار العقوق وقطيعة الرحم أزمة أخلاقية تهدد كيان المجتمع

من هو الشهيد الحق؟، وزير الأوقاف السابق يوضح منزلة الشهداء عند ربهم

المزيد
الجريدة الرسمية