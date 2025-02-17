الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حقوق الموظفات الحوامل في سوق العمل

الموظفة الحامل، فيتو
الموظفة الحامل، فيتو

حقوق الموظفة الحامل تثير العديد من التساؤلات، حيث تحظى المرأة الحامل بحماية قانونية تضمن لها الاستمرار في عملها دون ضغوط أو تمييز، ومع ذلك هناك تحديات حقيقية تواجهها الموظفات الحوامل في العمل.

 

إجازة الوضع.. حق قانوني أم معركة يومية؟

يكفل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للموظفات في الجهاز الإداري للدولة حق الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، تبدأ قبل الولادة بشهر على الأكثر. كما يمنع القانون أي إجراء تعسفي ضد الموظفة الحامل، مثل النقل أو إنهاء الخدمة، بناءً على حالتها الصحية أو حملها.

لكن على الرغم من وضوح النصوص القانونية، تواجه بعض الموظفات عراقيل في الحصول على إجازاتهن المستحقة، إما بسبب تعنت بعض الإدارات، أو نتيجة لضعف الوعي القانوني لديهن، ما يجعلهن يترددن في المطالبة بحقوقهن خوفًا من التأثير على مستقبلهن المهني.

 

ما بعد الولادة.. هل تحظى الأم بالدعم الكافي؟

لا تتوقف حقوق الموظفة عند إجازة الوضع، بل تمتد لتشمل تسهيلات بعد الولادة، مثل منحها فترات راحة يومية لرعاية الطفل (المعروفة بفترات الرضاعة) لمدة تصل إلى عامين، مع الاحتفاظ بكامل مستحقاتها المالية. ومع ذلك، تواجه بعض الأمهات تحديات في الاستفادة من هذه الامتيازات، خاصة في بيئات العمل التي تعاني من نقص في الدعم المؤسسي للأمهات العاملات.

ورغم أن القوانين المصرية تضع إطارًا واضحًا لحماية الموظفات الحوامل، إلا أن التطبيق الفعلي يظل مرهونًا بعدة عوامل، من بينها وعي الموظفات بحقوقهن، ووجود آليات رقابية تضمن التزام المؤسسات بهذه القوانين، إضافة إلى دور النقابات العمالية في توفير الدعم القانوني والمساندة اللازمة للموظفات.

وفي ظل هذه التحديات، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يكفي وجود نصوص قانونية لحماية المرأة العاملة، أم أن هناك حاجة ملحة لتغيير ثقافة بيئة العمل بما يضمن احترام هذه الحقوق دون أن تضطر المرأة للدخول في معركة لإثبات أحقيتها بها؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الموظفة الحامل المرأة الحامل إجازة الوضع الولادة رعاية الطفل الموظفات الحوامل بيئة العمل

الأكثر قراءة

لوحة توربينات سد النهضة تكشف نوايا إثيوبيا الزائفة، وخبير: أديس أبابا تتعمد تقليل التدفق

لأول مرة، بقرار جمهوري تعيين نائبا لرئيس جهاز الإحصاء

صفحة "سفاح المعمورة" تثير الاستغراب بمنشورات دينية وحكم ومواعظ وشهادات تقدير (صور)

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم 2-1 على إنبي في الشوط الأول

بيسيرو يحسم موقفه من رحيل زيزو عن الزمالك

السيسي لرئيس أباتشي الأمريكية: نقدر حجم أنشطة واستثمارات الشركة في مصر

بمشاركة بن شرقي ومعلول، الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك (صور)

إصابة 27 طالبًا ومعلمًا باختناق بسبب انبعاث روائح كريهة بالشرقية، والتعليم ترد

منوعات

المزيد

حصيلة صادمة لضحايا القاتل الصامت بالأردن

ثعلب يعطل نظام الأذان في أحد المساجد بتركيا

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار القصدير اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

احتياطات الذهب في الدول العربية حتى 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البطيخ في المنام وعلاقته بالثروة والصحة والسعادة

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

أهل غزة منهم، علي جمعة يكشف الفئات الأكثر استحقاقًا للصدقة

المزيد
الجريدة الرسمية