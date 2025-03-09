الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

العثور على رضيعة أسفل كوبري بطنطا

رضيعة، فيتو
رضيعة، فيتو

عثر أهالي مدينة طنطا في محافظة الغربية على رضيعة حديثة الولادة في ظروف غامضة أثناء صلاة التراويح أمس.

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وتلقى قسم شرطة طنطا بلاغًا من المواطنين يفيد بوجود طفلة صغيرة ملفوفة بقطعة قماش، حيث تم إخطار الجهات المعنية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

تم نقل الرضيعة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من حالتها الصحية، والتي تبين أنها بحالة مستقرة. 

 

كما بدأت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية في فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، وجمع التحريات لمعرفة ملابسات الواقعة والتوصل إلى هوية من تركها.

وأثار الحادث حالة من التعاطف بين أهالي المنطقة، الذين طالبوا بسرعة التحرك للكشف عن التفاصيل وضمان حصول الطفلة على الرعاية الكاملة.

وأكد مصدر أمني أن النيابة تباشر التحقيقات لمعرفة الدوافع وراء التخلي عن الرضيعة، مشيرًا إلى أن الطفلة ستظل تحت رعاية الجهات المختصة حتى الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 

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