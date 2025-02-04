الثلاثاء 04 فبراير 2025
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صحة ومرأة

في اليوم العالمي للسرطان، الصحة تشجع السيدات على الفحص المبكر لسرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي

في اليوم العالمي للسرطان، شجعت وزارة الصحة السيدات على الفحص المبكر لسرطان الثدي حيث يسهل عملية العلاج ويحمي من المضاعفات الخطيرة.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة الذهاب الي العیادات الخاصة بمبادرة رئیس الجمھوریة لدعم صحة المرأة المصریة للفحص ضد سرطان الثدي.

ونجح علماء في تطوير علاج  جديد لسرطان الثدي يتمتع بالقدرة على القضاء تماما على الأورام الصغيرة وتقليص حجم الأورام الكبيرة، دون أي آثار جانبية من أول جرعة.

علاج جديد يقضي على سرطان الثدي 

 

نُشرت دراسة حديثة في مجلة ACS Central Science  مناقشة  العلماء هذا النهج المبتكر وقام الباحثين بتحسين أبحاثهم السابقة التي تضمنت تطوير جزيء صغير يسمى ErSo والذي كان لديه القدرة على قتل خلايا سرطان الثدي ER+ ولكنه يسبب آثارًا جانبية، وقام الباحثون بتصنيع سلسلة من الجزيئات الصغيرة المشابهة لـ ErSO والتي كانت ذات فاعلية أعلى بحسب موقع Times of india

 

وفي أحدث دراسة، قام الباحثون بتقييم مشتق واحد، ErSO-TFPy، ووجدوا تأثيره المذهل على أورام سرطان الثدي، لم يقتل فقط العديد من خطوط خلايا سرطان الثدي البشرية ER+ في المزرعة بشكل فعال، بل لم يسبب آثارًا جانبية ضارة، في الفئران


تقلص أورام الثدي البشرية المزروعة من خلفيات وراثية مختلفة في الفئران.


كيف يتم تحقيق الشفاء من السرطان


وجد العلماء أن جرعة واحدة من ErSO-TFPy في الفئران يمكن أن تؤدي إلى تراجع كامل أو شبه كامل للأورام الصغيرة أو الكبيرة، على التوالي، التي تطورت في الحيوانات.

ما يميز هذا الدواء هو أنه يسبب آثارًا جانبية لا تذكر، على عكس العلاجات الأخرى، فهو لا يتطلب جرعات طويلة الأمد ولكن جرعة واحدة تكفي للقضاء على الأورام أو تقليص حجمها بشكل كبير.

 


ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لمعرفة ما إذا كان هذا العلاج يحمل إمكانات لعلاج سرطان الثدي ER+ لدى البشر.


تتطلب الأدوية الأخرى جرعات طويلة الأمد، لكن الباحثين يشيرون إلى أن جرعة واحدة من ErSO-TFPy وبالتالي الحد الأدنى من الدورة الدموية في الجسم يمكن أن تساعد في تقليل خطر الآثار الجانبية والآثار المتأخرة.

واكد الباحثون الحاجة الي المزيد من الاختبارات لتأكيد سلامة الدواء وفعاليته، لكنهم يقترحون أنه إذا تم تطبيق هذه النتائج على المرضى من البشر، فإن ErSO-TFPy يمكن أن يكون تحويليًا لعلاج سرطان الثدي 

 سرطان الثدي ER + هو سرطان الثدي الذي يحتوي على مستقبلات هرمون الاستروجين وهي هي بروتينات ترتبط بهرمونات الاستروجين، والتي يمكن أن تحفز نمو الخلايا.

يبدأ معظم الأشخاص علاج سرطان الثدي بالجراحة، بالإضافة إلى ذلك، يعد العلاج الإشعاعي علاجًا شائعًا لسرطان الثدي.

 

 يستخدم الأشعة السينية عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية ويعد العلاج الكيميائي علاجًا شائعًا آخر لسرطان الثدي ويستخدم أدوية مضادة للسرطان  لتدمير الخلايا السرطانية. يمكن للهرمونات تحفيز خلايا سرطان الثدي على النمو ويمكن للعلاج الهرموني منع أو خفض كمية الهرمونات في الجسم.

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