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رياضة

كأس مصر، تعادل سلبي بين غزل المحلة وفاركو في الشوط الأول

مباراة غزل المحلة
مباراة غزل المحلة وفاركو، فيتو

كأس مصر، انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة أمام فاركو، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد المحلة، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس مصر. 

 

أعلن بابا فاسيليو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق فاركو وجاء على النحو التالي:

تشكيل غزل المحلة ضد فاركو

 ويسعى غزل المحلة لتحقيق الفوز أمام فاركو للتأهل إلى دور ربع النهائي أملا في التقدم لأبعد نقطة ممكنة في البطولة، بينما فاركو يسعى هو الآخر لحجز بطاقة التأهل للدور القادم ومواصلة عروضه المميزة في الموسم الحالي. 

تشكيل فاركو أمام غزل المحلة

دخل فريق فاركو مباراته أمام غزل المحلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد

خط الدفاع: جابر كامل – عزمي غومة – عبد الرحمن عشري – جيفيسرون إنكادا

خط الوسط: محمود عماد – بابا كار ندياي – إينوك بنجامين

خط الهجوم: محمد فخري – عمرو ناصر – ياسين الملاح

حكام مباراة غزل المحلة وفاركو

مباراة غزل المحلة وفاركو 

وتنقل المباراة عبر شاشة اوم سبورت الناقل الحصري لمباريات كأس مصر.

ووافقت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على الطلب المقدم من مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الغد أمام فاركو على روح الراحل محمد السبكي  رئيس نادي الصيد بالمحلة.

وتوفي محمد السبكي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد بالمحلة الكبرى، يوم الثلاثاء الماضي بعد معاناة مع المرض  . 

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