مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط يستقبل 69 ألف حالة ويجري 4599 عملية خلال عام (صور)

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرًا مقدمًا من الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن إنجازات مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، خلال عام ٢٠٢٤م؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة، والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، والعناية بمرضى حالات الطوارئ، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الحميد مدير المستشفى.

وأوضح التقرير؛ عدد الحالات، التي تم استقبالها بمستشفى الإصابات والطوارئ جامعي بجامعة أسيوط ؛ حيث استقبل (٦٩١٠١) حالة مرضية، وبلغ عدد مرضى الدخول (٤٩٦٧)، وتم إجراء (٤٥٩٩) عملية جراحية.

أكبر مستشفى متخصص في الإصابات على مستوى محافظات

وأشار رئيس جامعة أسيوط ؛ إلى أن مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي يعد أكبر مستشفى متخصص في الإصابات على مستوى محافظات الصعيد؛ لخدمة ضحايا الحوادث، والمجهز وفق أحدث النظم الطبية المتقدمة، ويسهم المستشفى بدوره؛ في تقديم الخدمة الصحية، من خلال: معالجة الحوادث الطارئة، والحالات الحرجة، والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة في مستشفى متخصص في حوادث الطرق.

افتتاح وحدة الإصابات بمستشفى جامعة أسيوط

وكشف التقرير؛ افتتاح الدكتور أحمد المنشاوى؛ وحدة الإصابات بجامعة أسيوط، والتي تتضمن: استقبال طوارئ الإصابات بالدور الأرضي ويشمل ( ٢٠) سرير فحص، و(١٥) سريرًا لحالات الإنعاش القلبي الرئوي، وغرفة عمليات طوارئ للحالات البسيطة، إلى جانب تشغيل (٢) جهاز أشعة عادية ؛ لخدمة استقبال الإصابات، ووحدة التشخيص بالموجات فوق الصوتية، وذلك ضمن خدمات قسم الأشعة التشخيصية لمرضى الإصابات.

ورصد التقرير؛ أعمال التحديث، والتطوير التي شهدها المستشفى؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية؛ حيث تمت إضافة (٢٠) سريرًا جديدًا من الرعاية المركزة بالفاصل الأوسط من الدور الأول؛ لتصبح الطاقة الإجمالية لوحدة الرعاية المركزة (٤٦) سريرًا، وكذلك (٨) غرف عمليات كبرى جديدة بالدور الثاني/ الفاصل الأوسط؛ لجميع التخصصات الجراحية المشتركة؛ في علاج مرضى الإصابات، إلى جانب تجهيز القسم الداخلي؛ ليتضمن (٢١٠) سرير، بالدور الثالث، والرابع بالمستشفى.

وأوضح التقرير؛ أن معمل مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، بلغت التكلفة التقديرية للأجهزة التي يضمها ١٠ ملايين جنيه، ويضم أجهزة رئيسة، وهي: جهاز خاص بإجراء تحليل صورة الدم، وجهاز لعمل الاختبارات، والتحاليل الكيميائية، والمناعية، وجهاز لإجراء معظم التحاليل الخاصة بأمراض النزف، والتجلط، تحت إشراف الدكتور هشام عبدالرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب والمشرف على بنك الدم بوحدة الإصابات بمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي.

وكشف التقرير، أن بنك الدم، يضم أحدث الأجهزة؛ لمتابعة عملية التبرع بالدم، وجهازًا لعمل فصائل الدم والتوافق، وجهازًا لفصل مكونات الدم، وأحدث الثلاجات، والفريزرات الموصلة بجهاز متابعة لدرجات الحرارة؛ لضمان حفظ الدم، ومشتقاته، بصورة آمنة، وفاعلة، مشيرا إلى أن بنك الدم، والمعمل؛ يقدمان خدماتهما على مدار ٢٤ ساعة؛ لكافة الحالات الطارئة؛ كالحوادث، والإصابات، وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.