السبت 08 مارس 2025
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وزير الإسكان يستعرض موقف المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي

وزير الإسكان يستعرض
وزير الإسكان يستعرض موقف المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا في ختام جولته بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، ومنها (مدينة العلمين الجديدة - رأس الحكمة - المنطقة غرب الضبعة -  مارينا ٨)، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة قطاعات الساحل الشمالى الغربى والقرى السياحية.

وفي مستهل الاجتماع، استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي، عن المشروعات الجاري تنفيذها من أعمال المرافق بمنطقة رأس الحكمة والمشروعات الجارية بالمنطقة بكل القطاعات بها، واستعرض الوزير مستجدات موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى البديلة بمنطقة "شمس الحكمة"، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، وشبكة الطرق الرئيسية، موجها بالتشديد على الشركات المنفذة بالالتزام بالتوقيتات المحددة.

كما استعرض وزير الإسكان، موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بمنطقة غرب الضبعة، بمساحة 1230 فدانًا، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة.

وتناول الاجتماع مناقشة مشروع البحيرات المقرر تنفيذها جنوب الطريق الدولي الساحلي، للبدء في التنفيذ لتعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة جنوب الطريق، وسرعة العمل بالمخططات الاستراتيجية لجميع الأراضي التي تم نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع الساحل الشمالي الغربي، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي.

وتابع الوزير، سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ"نيو مارينا"، ومشروع "مارينا 8 على البحيرة"، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، وكذا موقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمشروعات (كمبوند مزارين ـ الحى اللاتيني - الأبراج الشاطئية - غيرها) بمدينة العلمين الجديدة، مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال فى المواقيت المحددة، والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني بالتواصل الدائم مع الشركات المنفذة والعمل لضغط البرامج الزمنية للمشروعات ووجود آلية محددة للتنفيذ والمتابعة الدورية وحل كل المشكلات الفنية.

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