الأحد 09 مارس 2025
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اقتصاد

تفاصيل قرض "التروسيكل" من البنك الزراعي

البنك الزراعي المصري،
البنك الزراعي المصري، فيتو

يقدم البنك الزراعي لعملائه برنامج تمويل شراء الدراجات النارية "التروسيكل".

وهو أحد برامج التنمية الريفية التي يدعمها البنك الزراعي المصري ضمن برامجه الهادفة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية وخاصة المناطق الريفية والنائية.

يستهدف هذا البرنامج تمويل دراجات النقل ذات الثلاث عجلات " التروسيكل " والذي يستخدم على نطاق واسع في نقل البضائع الخفيفة في المدن والقرى كما يستخدمه البعض كمنافذ تسويقية متنقلة لتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها ما يخلق فرص عمل للشباب ويحسن مستوى الدخل للعاملين في مشروعات القطاع الزراعي والحيواني الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

اسم المشروع:

تمويل الدراجات النارية " التروسيكل "

الفئات المستهدفة:

العاملين في مشروعات القطاع الزراعي والحيواني الصغيرة ومتناهية الصغر

الشباب

مجالات التمويل:

تمويل شراء الدراجات النارية " التروسيكل "

حد التمويل:

حتى 16 ألف جنيه

المميزات:

مدة سداد تصل لـ 24 شهرا

أقل دفعة مقدمة

تسهيلات في السداد

إجراءات بسيطة

ومن ناحية أخرى، يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مدى قبول بطاقة ميزة التحويل من البطاقات الائتمانية الأخرى عليها.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن البطاقات الائتمانية لا تحول على بطاقات ميزة.

وفي السياق ذاته يبحث عملاء البنك الزراعي عن إمكانية إصدار بطاقة ميزة الزراعي دون فتح حساب بنكي.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أنه يمكن بالفعل إصدار بطاقة ميزة الزراعي دون الاحتياج إلى فتح حساب بنكي للعملاء.

وتتعدد استخدامات بطاقة ميزة الزراعي من خلال التالي:

- استخدمها في المدفوعات الحكومية وغير الحكومية.
- سحب من الـ ATM ونقاط البيع وأدوات الدفع الإلكترونية.
- سداد  المشتريات من خلال الـ  POS في كافة المحال التجارية.
- متاحة للجميع من 15 سنة ولا تحتاج فتح حساب بنكي.
- تقبل كافة التحويلات.. وتدعم الشمول المالي.

 

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