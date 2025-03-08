السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب الألعاب النارية، تعيين خفراء نظاميين أمام مسجد كفر كلا الباب بالغربية

بسبب الألعاب النارية،
بسبب الألعاب النارية، تعيين خفراء نظاميين أمام مسجد كفر كلا

قررت الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية تعيين اثنين من الخفراء النظاميين أمام مسجد سيدي إبراهيم الكلاوي بقرية كفر كلا الباب التابعة لمركز السنطة، وذلك في إطار الحرص على توفير الأجواء المناسبة لأداء شعائر صلاة التراويح.

في أقل من 24 ساعة، محافظ الغربية يحل أزمة الكهرباء بقرية تفتيش الجميزة

مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بالغربية (صور)

يأتي هذا القرار استجابة لشكاوى عدد من الأهالي والمصلين، الذين أبدوا انزعاجهم من قيام بعض الأطفال بإشعال الألعاب النارية خلال صلاة التراويح، مما تسبب في تشويش الأجواء الروحانية وإعاقة المصلين عن الخشوع.

 

بسبب الألعاب النارية، تعيين خفراء نظاميين أمام مسجد 
بسبب الألعاب النارية، تعيين خفراء نظاميين أمام مسجد 

وأكد المسؤولون بـ محافظة الغربية أن تعيين الخفراء يهدف إلى ضمان النظام والأمن بمحيط المسجد، وحث الأهالي على توعية أبنائهم بضرورة احترام حرمة بيوت الله، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبهم، رحب الأهالي بهذا القرار، معبرين عن أملهم في أن تسود أجواء الطمأنينة والسكينة خلال أوقات الصلاة، داعين الجميع إلى التعاون مع الجهات المعنية بـ محافظةالغربية للحفاظ على النظام والهدوء.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي لـ 7 وفيات

مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بالغربية (صور)

ننشر أسماء المصابين بحالة تسمم في الغربية، ووفاة طفل من الأسرة

ضبط 46 ألف قطعة ألعاب نارية بأسواق طنطا في الغربية (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

الكهرباء تحدد 8 أسباب لرفع العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبقة الدفع

محمد رمضان يتسبب في بكاء رجل بالشارع (فيديو)

بث مباشر مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025

مدير مكتبة الإسكندرية يطلق ليالى المقامات الروحية ببيت السنارى

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث في شباك ساوثهامبتون

محمد صلاح يقود ريمونتادا ليفربول أمام ساوثهامبتون 3-1 بالدوري الإنجليزي (صور وفيديو)

قرار جديد من النيابة العامة ضد مرتكب جريمة هتك عرض طفلة الشرقية

الأرصاد تحذر من شبورة مائية غدا الأحد

منوعات

المزيد

شبرا تتألق بروح الوحدة الوطنية، مائدة إفطار رمضانية تجمع المسلمين والأقباط (فيديو وصور)

هندي يدخل موسوعة جينيس بسبب شعر وجهه

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 8-3-2025 (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سورة يوسف وأسمائها وفضائلها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو الشهيد الحق؟، وزير الأوقاف السابق يوضح منزلة الشهداء عند ربهم

كيف تحمي علاقاتك من الانهيار؟، عمرو خالد: هذه طريقة النبي لكسب قلوب الناس (فيديو)

أهميتها والزي المناسب لها وسبب السجود، علي جمعة يوضح للطلاب أبرز أحكام الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية