بسبب الألعاب النارية، تعيين خفراء نظاميين أمام مسجد كفر كلا الباب بالغربية

قررت الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية تعيين اثنين من الخفراء النظاميين أمام مسجد سيدي إبراهيم الكلاوي بقرية كفر كلا الباب التابعة لمركز السنطة، وذلك في إطار الحرص على توفير الأجواء المناسبة لأداء شعائر صلاة التراويح.

يأتي هذا القرار استجابة لشكاوى عدد من الأهالي والمصلين، الذين أبدوا انزعاجهم من قيام بعض الأطفال بإشعال الألعاب النارية خلال صلاة التراويح، مما تسبب في تشويش الأجواء الروحانية وإعاقة المصلين عن الخشوع.

بسبب الألعاب النارية، تعيين خفراء نظاميين أمام مسجد

وأكد المسؤولون بـ محافظة الغربية أن تعيين الخفراء يهدف إلى ضمان النظام والأمن بمحيط المسجد، وحث الأهالي على توعية أبنائهم بضرورة احترام حرمة بيوت الله، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبهم، رحب الأهالي بهذا القرار، معبرين عن أملهم في أن تسود أجواء الطمأنينة والسكينة خلال أوقات الصلاة، داعين الجميع إلى التعاون مع الجهات المعنية بـ محافظةالغربية للحفاظ على النظام والهدوء.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.