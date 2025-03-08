السبت 08 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، زواج يزبك وشادية في الحلقة 9 من كامل العدد++

كامل العدد ++، فيتو
كامل العدد ++، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، عرضت قناة ON، اليوم السبت، الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد ++، والتي شهدت في بدايتها، منع دينا الشربيني، ابنها شريف من السفر لتركيا، بعد معرفتها بانحرافه وسهره مع الفتيات.

كما شهدت الحلقة زواج كلا من يزبك طليق دينا الشربيني، وشادية شقيقة شريف سلامة زوج دينا الشربيني.

الحلقات السابقة من كامل العدد++

وبدأت الحلقة السابقة، بوصول شريف ابنة دينا الشربيني من تركيا، في إجازة قصيرة، لمفاجأة والدته وحضور عيد ميلاد جده.

ورفض شريف، مسامحه والده يزبك، والبدء معه صفحة جديدة، بسبب ما فعله معه منذ ولادته وتخليه عنه وعن شقيقته.

واكتشف كلا من دنيا الشربيني، وشريف سلامة، في الحلقة السابعة، عدة مخاطر تواجه أبناءهما، وهو ما جعلهما يضعان خطة لإنقاذهما.

كامل العدد3
كامل العدد3

الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد

فيما شهدت الحلقة أيضا، غيرة ميمي جمال علي حسين فهمي، من إحدى النزيلات في مزرعة والد دينا الشربيني.

كما شهدت الحلقة السادسة من مسلسل مسلسل كامل العدد، للنجمة دينا الشربيني وشريف سلامة، أحداثا مثيرة، كانت بدايتها مع تحسن الحجوزات، في مزرعة والد دينا الشربيني، الذي قام بأخذ قرض من البنك دون أخبار ابنته.

وشهدت الحلقات السابقة، تطور العلاقة بين يزبك، وشادية، لتشك ليلي والتي تجسدها دينا الشربيني، في وجود علاقة حب بينهما، فيما انفصلت فريدة ابنة شريف عن حبيبها سيف بسبب غيرته.

كامل العدد3
كامل العدد3

انجي المقدم

فيما انتقلت إنجي المقدم شقيقة شريف سلامة، للعيش معه في منزله، قبل أن تنتقل مجددا للعيش في مزرعة والد دينا الشربيني، وتتفق على العمل معه في المزرعة، كمدربة يوجا، واستشفاء.

كما شهدت الحلقات السابقة، بداية انحراف، نجل دينا الشربيني، المحترف في تركيا، بعد تعرفه على فتاة أجنبية، والسهر والشرب بصحبتها.

وأهدى صناع الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد ++، العمل لروح ناهي سنان شقيق المنتج جمال سنان، الذي توفي في شهر نوفمبر من العام الماضي. 

كامل العدد3
كامل العدد3

مسلسل كامل العدد

ويعود مسلسل كامل العدد بجزئه الثالث فيرمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين السابقين.

تفاصيل مسلسل كامل العدد 3

ومسلسل كامل العدد 3 من بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

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