مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الثامنة من كامل العدد ++

مسلسلات رمضان 2025، تعرض قناة ON، اليوم الجمعة، الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد ++، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في تمام الساعة 6 مساء.

الحلقات السابقة من كامل العدد++

واكتشف كلا من دنيا الشربيني، وشريف سلامة، في الحلقة السابعة، عدة مخاطر تواجه أبناءهما، وهو ما جعلهما يضعان خطة لإنقاذهما.

فيما شهدت الحلقة أيضا، غيرة ميمي جمال علي حسين فهمي، من إحدى النزيلات في مزرعة والد دينا الشربيني.

فيما شهدت الحلقة السادسة من مسلسل مسلسل كامل العدد، للنجمة دينا الشربيني وشريف سلامة، أحداثا مثيرة، كانت بدايتها مع تحسن الحجوزات، في مزرعة والد دينا الشربيني، الذي قام بأخذ قرض من البنك دون أخبار ابنته.

كما شهدت الحلقة، تطور العلاقة بين يزبك، وشادية، لتشك ليلي والتي تجسدها دينا الشربيني، في وجود علاقة حب بينهما، فيما انفصلت فريدة ابنة شريف عن حبيبها سيف بسبب غيرته.

فيما انتقلت إنجي المقدم شقيقة شريف سلامة، للعيش معه في منزله، قبل أن تنتقل مجددا للعيش في مزرعة والد دينا الشربيني، وتتفق على العمل معه في المزرعة، كمدربة يوجا، واستشفاء.

كما شهدت الحلقات السابقة، بداية انحراف، نجل دينا الشربيني، المحترف في تركيا، بعد تعرفه على فتاة أجنبية، والسهر والشرب بصحبتها.

تضمنت الحلقة الرابعة، من مسلسل كامل العدد ++، أحداثا مثيرة، كان أبرزها، استعادة يزبك الزوج السابق لدينا الشربيني، وعيه بعد دخوله في غيبوبة لمدة أسبوعين.

كما شهدت الحلقة الرابعة لمسلسل كامل العدد، الظهور الأول للممثل حسين فهمي، الذي يلعب دور والد مريم الخشت. فيما تأكد النجمة إسعاد يونس، في الحلقات السابقة من أن أنجي المقدم، هي ابنتها بالفعل، التي أنجبتها منذ ٤٥ سنة، وأخبرها زوجها السابق، أنها توفيت عند ولادتها.

ووصلت دينا الشربيني إلى دولة تركيا، حيث يحترف ابنها شريف، لعب كرة القدم، وذلك لقضاء وقت معه والاطمئنان على أحوالهم.

فيما شهدت الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد الجزء الثالث، مشاجرة كبيرة، بين الدكتور طارق، وطليقته، بسبب إهماله لابنائهم، عدم السؤال عنهم.

فيما اختتمت الحلقة، بمفاجأة صادمة، للممثلة إسعاد يونس، حيث فوجئت بطرق باب فيلتها، لتجد الفنانة إنجي المقدم، أمامها لتبلغها أنها ابنتها.

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد ++، عدة أحداث شيقة، كان من أهمها، تجهيز شريف نجل دينا الشربيني، للسفر لاحتراف كرة القدم على خطى النجم المصري العالمي محمد صلاح.

وأهدى صناع الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد ++، العمل لروح ناهي سنان شقيق المنتج جمال سنان، الذي توفي في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وتعرض قناة ON مسلسل كامل العدد ++، من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، يوميا في شهر رمضان في تمام الساعة 6 مساء.

ويعود مسلسل كامل العدد بجزئه الثالث في رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين السابقين.

تفاصيل مسلسل كامل العدد 3

مسلسل كامل العدد 3 من بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

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