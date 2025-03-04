الثلاثاء 04 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، إنجي المقدم تنتقل للعيش بمزرعة والد دينا الشربيني في الحلقة الخامسة من كامل العدد++

كامل العدد++، فيتو
كامل العدد++، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل مسلسل كامل العدد، للنجمة دينا الشربيني وشريف سلامة، أحداثا مثيرة، كانت بدايتها مع انتقال إنجي المقدم شقيقة شريف سلامة، للعيش معه في منزله، قبل أن تنتقل مجددا للعيش في مزرعة والد دينا الشربيني، وتتفق على العمل معه في المزرعة، كمدربة يوجا، واستشفاء.

 

كما شهدت الحلقة، بداية انحراف، نجل دينا الشربيني، المحترف في تركيا، بعد تعرفه علي فتاة اجنبية، والسهر والشرب بصحبتها.

 

الحلقات السابقة من كامل العدد++

 تضمنت الحلقة الرابعة، من مسلسل كامل العدد ++، أحداثا مثيرة، كان أبرزها، استعادة يزبك الزوج السابق لدينا الشربيني، وعيه بعد دخوله في غيبوبة لمدة أسبوعين. 

كما شهدت الحلقة الرابعة لمسلسل كامل العدد، الظهور الأول للممثل حسين فهمي، الذي يلعب دور والد مريم الخشت. فيما تأكد النجمة إسعاد يونس، في الحلقات السابقة من أن أنجي المقدم، هي ابنتها بالفعل، التي انجبتها منذ ٤٥ سنة، وأخبرها زوجها السابق، أنها توفيت عند ولادتها.

ووصلت دينا الشربيني إلى دولة تركيا، حيث يحترف ابنها شريف، لعب كرة القدم، وذلك لقضاء وقت معه والاطمئنان على أحوالهم.

فيما شهدت الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد الجزء الثالث، مشاجرة كبيرة، بين الدكتور طارق، وطليقته، بسبب إهماله لابنائهم، عدم السؤال عنهم.

فيما اختتمت الحلقة، بمفاجأة صادمة، للممثلة إسعاد يونس، حيث فوجئت بطرق باب فيلتها، لتجد الفنانة إنجي المقدم، أمامها لتبلغها أنها ابنتها.

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد ++، عدة أحداث شيقة، كان من أهمها، تجهيز شريف نجل دينا الشربيني، للسفر لاحتراف كرة القدم على خطى النجم المصري العالمي محمد صلاح.

وأهدي صناع الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد ++، العمل لروح ناهي سنان شقيق المنتج جمال سنان، الذي توفي في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وتعرض قناة ON مسلسل كامل العدد ++، من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، يوميا في شهر رمضات في تمام الساعة 6 مساء.

ويعود مسلسل كامل العدد بجزئه الثالث في رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين السابقين.

تفاصيل مسلسل كامل العدد 3

 مسلسل كامل العدد 3 من بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

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