أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام الزمالك في كأس مصر

الزمالك ومودرن سبورت، أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بمسابقة كأس مصر المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بكأس مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، أحمد يوسف

خط الوسط: أحمد كباكا، غنام محمد، معتز زدام، علي زعزع

خط الهجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، أحمد أيمن، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمود شعبان، عبد الرحمن رشدان، ارنولد ايبا، حسام حسن.

ويحل بعد قليل وفي تمام التاسعة والنصف مساءً فريق مودرن سبورت ضيفًا علي الزمالك في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس مصر

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

ويسعى الزمالك للفوز على مودرن سبورت ومواصلة التقدم في بطولة كأس مصر أملا في حصد اللقب، خاصة أن الزمالك ابتعد قليلا عن المنافسة على لقب الدوري الممتاز بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 32 بفارق 10 نقاط عن فريق بيراميدز المتصدر.

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