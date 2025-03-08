المستشفيات المصرية تستقبل 40 مصابا ومريضا فلسطينيا للعلاج بعد عبورهم معبر رفح

نقلت سيارات الإسعاف المصرية اليوم السبت 40 مصابا ومريضا فلسطينيا و61 مرافقا فلسطينيا للعلاج، ولتقديم العلاج لهم في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح البري.





المستشفيات المصرية تستقبل 40 مصاب ومريض فلسطيني للعلاج بعد عبورهم معبر رفح



المصادر الطبية في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء أن 40 مصابا ومريضًا، و61 مرافقا فلسطينيًا، وصلوا إلى معبر رفح، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين الفلسطينيين بواسطة سيارات الإسعاف المصرية إلى مستشفيات شمال سيناء ومحافظات الجمهورية لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وكانت قد استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة شمال سيناء، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، على مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد التخصصي، ومعبر رفح، لمتابعة سير العمل ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

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