السبت 08 مارس 2025
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الصحة: إجراءات فورية لتوفير كافة أصناف الأدوية والمستلزمات بمستشفى العريش العام

الفرق الطبية
الفرق الطبية

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة شمال سيناء، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، على مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد التخصصي، ومعبر رفح، لمتابعة سير العمل ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

إجراءات فورية أثناء المرور لتفعيل منظومة ميكنة الغسيل الكلوي

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الفريق بدأ جولته بالمرور على مستشفى العريش العام، حيث تفقد جميع أقسام المستشفى، وتلاحظ وجود عجز في بعض التخصصات الطبية "قلب وأوعية دموية، قلب أطفال، أمراض مناعية، مسالك، سمعيات، أشعة تشخيصية" وتم التواصل مع المديرية لزيادة عدد القوى البشرية في هذه التخصصات، لضمان انتظام العمل، كما اتخذ الفريق إجراءات فورية أثناء المرور لتفعيل منظومة ميكنة الغسيل الكلوي.

وأضاف «عبد الغفار» أنه تبين وجود عدد من الأجهزة المعطلة، ومنها جهاز الماموجرام، وكذلك أنظمة الرفع الميكانيكية لعدد من الأسرة، وتم التوجيه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصلاح الأجهزة المعطلة، كما أكد الفريق على إجراء الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة، مضيفا أن الفريق تابع بدء تشغيل جهاز أشعة مقطعية جديد بشكل تجريبي، كما تم التنسيق مع القطاعات المعنية لإمداد المستشفى باحتياجاتها من التجهيزات المختلفة.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وأوضح «عبد الغفار» أن الفريق قام بمراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم التنسيق مع المديرية لإمداد المستشفى بالأصناف غير المتوفرة، كما تلاحظ عدم اتباع معايير مكافحة العدوى داخل بعض الأقسام، وتم التوجيه بتدريب الفرق الطبية على معايير وأساسيات مكافحة العدوى داخل أقسام المستشفى المختلفة ومتابعتها.

واستطرد «عبد الغفار» أن الفريق استكمل جولته بالمرور على مستشفى بئر العبد التخصصي، وأثناء المرور قام الفريق بمراجعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تم التنسيق بين قطاع الطب العلاجي بالوزارة ومديرية الشئون الصحية بشمال سيناء لزيادة عدد الأطباء في تخصصات «أشعة تشخيصية، أطفال حديثي الولادة، صدر، رعاية أطفال». 

مراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

واستكمل «عبد الغفار» أن الفريق قام بمراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم التنسيق مع المديرية لإمداد المستشفى بالأصناف غير الكافية وغير المتوفرة، كما تم التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة ومديرية الشئون الصحية بشمال سيناء لإمداد المستشفى باحتياجاته من التجهيزات الضرورية لمواجهة أي أزمة طارئة وبخاصة تجهيزات قسم المعمل وتجهيزات مناظير جراحة المسالك وقسم الرمد.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الفريق اختتم جولته بالمرور على معبر رفح للتأكد من توافر الاحتياجات الطبية واللوجستية لفرق الحجر الصحي والرعاية العاجلة والإسعاف بالمعبر، وتم التأكد من توافر جميع الأدوية والتطعيمات والمستلزمات، كما تم التأكد من حسن سير عملية تنسيق تحويل المرضى إلى المستشفيات المختلفة داخل أنحاء الجمهورية.

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وذكر «عبد الغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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